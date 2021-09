Van kinderfilmfiguur tot ‘colab’ met Kanye op zijn nieuwe album

Rapper Kanye West wist zijn fans weer eens te verrassen. Ditmaal door een zogeheten easter egg die hij verstopt had in Donda, zijn nieuwste album dat vorige maand het licht zag.

Toch was dit artistieke paasei niet voor iedereen een verrassing. Al op 10 augustus, weken vóór het album uitkwam, grapte de bekende YouTuber Videogamedunkey al dat West het liedje van het geanimeerde karakter Globglogabgalab zou gaan gebruiken. Het filmpje, waarin de antropomorfe worm uit de kinderfilm Strawinsky and the Mysterious House (2013) een liedje zingt, kreeg in 2018 een tweede leven als internetgrap, ofwel een meme.

Donda zou aanvankelijk uitkomen in juli 2020, maar omdat West nog niet tevreden was met het eindresultaat, werd de verschijning van het album telkens uitgesteld. In juli 2021, een jaar na de oorspronkelijke uitbrengdatum, huurde West het Mercedes-Benz Stadion in Atlanta af en sloot zich daar op in een studio. Tijdens drie sessies mochten mensen komen luisteren naar het album. En waar bij de tweede bijeenkomst aan het nummer ‘Remote Control’ nog eindigde in een couplet van de rapper Kid Cudi, was dat in de derde sessie ineens ingeruimd voor de zingende worm. Die versie haalde uiteindelijk ook het album. Wat een grappende Youtuber bedacht, werd werkelijkheid.

‘Het fragment van ‘Remote Control’ op Donda’



Hoe de worm zijn weg naar Donda vond is vooralsnog onbekend, maar bedoeld of onbedoeld blijkt de meme een uitstekend marketingfragment. Eén kort geluidsfragment van een gekke, intussen al verouderde internet-meme bleek genoeg voor maandenlange aandacht op sociale media.

Zijn fans zijn verdeeld: waar de ene luisteraar met stomheid is geslagen door het bizarre couplet, vindt de ander het geniaal. Zo tweette iemand dat de actie eens te meer toont dat West ‘de beste artiest aller tijden’ is.

I couldn’t sleep last night because I woke up with a centipede on my neck and then I opened my phone and something even worse happened #DONDA #globglogabgalab #leaveourmemesalone pic.twitter.com/GTOfSxIIiq — jeff my life (@JEFF_my_LIFE) August 30, 2021

Blubberman

Globglogabgalab is een gigantische blubberman die zingt over zijn liefde voor boeken. Zijn liedteksten zijn volstrekt onbegrijpelijk, maar fijnproevers krijgen er geen genoeg van: „I am the Glob-glo-gab-galab, the shwabble-dabble-wabble-gabble flibba blabba blab.”

Maar hoe belandde deze vier jaar oude internetgrap nu op Donda? Het eerste scenario dat circuleert: Wests dochtertje North toonde haar vader de Globglogabgalab, die zo op het idee werd gebracht het liedje te samplen. Niks bijzonders dus.

Scenario twee: West kreeg lucht van de video waarin Videogamedunkey Wests nog onuitgebrachte album ‘voorluistert’. Als dat waar is, zou dat betekenen dat Kanye of zijn team actief de mediastroom rond het ‘merk’ Kayne volgt en daar vervolgens ook echt op anticipeert en inspeelt.

Lees ook: Wat heeft powerkoppel Kim en Kanye betekend voor de popcultuur?

Een derde, bijna krankzinnige theorie komt van mediaplatform Distractify. Daar wordt beweerd dat er in de afgrijselijke blubber een stukje Kanye schuilt. Het verhaal achter de animatiefilm waarin de blubberman figureert is namelijk gestoeld op sterk christelijke waarden. Dat christendom speelt in Kanyes publieke persona en werk een belangrijke rol.

Deze laatste theorie bewijst eens te meer dat het internet een broedplaats is voor de meest ingenieuze speculaties. Ook al blijft een eenduidig antwoord op de opmerkelijke keuze uit, feit is dat de verschijning typisch Kanye West is.

Geen marketingtruc is hem vreemd - ook geen gastoptreden van een blubberman op een hiphopalbum.