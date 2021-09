Drukte CoronaCheck-app is zondag voorbij na DDoS-aanvallen

Drukte CoronaCheck-app is voorbij na DDoS-aanvallen

De problemen met de CoronaCheck-app, die vanaf dit weekend nodig is voor toegang bij onder meer de horeca en evenementen, zijn verholpen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) zondag weten aan NRC.

Zaterdagavond kampte de app met storingen, waardoor lange rijen ontstonden bij veel uitgaansgelegenheden in het land. Oorzaken van de storingen waren het veelvuldige gebruik van de app, omdat veel Nederlanders die tegelijk gebruikten en DDoS-aanvallen op de servers waar deze app op draait. „We hebben gisteren een aantal grote DDoS-aanvallen gehad, die we uiteindelijk hebben kunnen afslaan”, zegt de woordvoerder. „Bovendien is de drukte van zaterdagavond voorbij.”

Bij een DDoS-aanval wordt een server met een grote hoeveelheid contactverzoeken overspoeld. De server kan de toestroom niet aan, waardoor apps of websites die er gebruik van maken niet of slecht toegankelijk zijn. „Het is niet in de lijn der verwachting dat er zondag weer storingen zullen zijn met de CoronaCheck-app”, zegt de woordvoerder.