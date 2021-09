Belgisch wielerfeest met een Franse winnaar: Julian Alaphilippe

Het is even na half vijf op zondagmiddag als het publiek stilvalt op het vals plat van de Geldenaaksevest in Leuven, de finishstraat van het WK wielrennen op de weg. Dat zojuist de Fransman Julian Alaphilippe solo over de streep is gekomen en daarmee zijn wereldtitel heeft geprolongeerd is al een teleurstelling, maar de Belgische wielerfans weten dat in het groepje daarachter, waarin gesprint gaat worden om het zilver, de in Leuven geboren Jasper Stuyven zit.

In principe is de Belg de snelste van de groep, met daarin mannen die niet om hun sprint bekend staan: Dylan van Baarle, de Deen Michael Valgren en de Amerikaan Neilson Powless. Maar na een koers van meer dan 260 kilometer gelden de normale verhoudingen niet meer: iedereen zit zo kapot dat de sprint geen kwestie meer is van snelheid, maar van wie nog de meeste energie overheeft. Stuyven komt nog wel vooraan, maar Van Baarle en Valgren drukken hun voorwiel iets eerder over de streep. Vierde.

Voor de Belgen eindigde het WK daarmee in een grote sof. Zij hadden de grote favoriet in hun gelederen, in de persoon van Wout van Aert. Het Belgische team was om hem heen gebouwd, het bochtige parcours met meer dan veertig klimmetjes was hem op het lijf geschreven, en de vorm was er, had hij vorige week zondag nog getoond tijdens de tijdrit. Maar hij had de benen niet, zei Van Aert na afloop teleurgesteld tegen het Belgische sportgramma Sporza. Ook Stuyven was ontgoocheld: „Ik blijf hier met lege handen en een leeg gevoel achter.”

Groot succes

Voor de Belgische organisatie waren de wereldkampioenschappen wel een groot succes. De wielerfans kwamen de gehele week massaal opdagen, zodat enkele renners zich voorafgaand aan de koers afvroegen of er wel genoeg plekken langs het parcours zouden zijn om te kunnen plassen.

Langs de kant maakten de Belgen er een feestdag van. Ruim voor 10 uur ’s ochtends gingen de eerste biertjes in Antwerpen al open. Anderhalf uur later meldde de politie in Leuven dat het op de Wijnpers, het venijnigste klimmetje van het rondje rond de finishplaats, vol was en dat mensen elders langs de koers moesten gaan staan. „Het is Pasen, Kerstmis en kermis bijeen”, zo vatte men het op de Belgische televisie samen.

Zo bleek de beslissing om het eerste WK op de weg waar sinds de uitbraak van de coronacrisis weer publiek welkom was in België te verrijden een gouden greep, net als het organiseren van de eerste Touretappes in Bretagne. De mensen stonden rijen dik langs de kant, de gele vlaggen met de Vlaamse, zwarte leeuw waren niet te tellen. De renners die niet voorin meereden voor de prijzen genoten zichtbaar van de terugkeer van de fans. De Australiër Nathan Haas bedankte het publiek met een wheelie en wat kushandjes.

Uitputtingsslag

De Belgen in de koers maakten van de wedstrijd een uitputtingsslag. Vanaf het eerste moment bepaalden mannen als Tim Declercq en Yves Lampaert het tempo van het peloton. In de belangrijke ontsnappingen zat telkens Remco Evenepoel mee. Die tactiek leidde er onder andere toe dat het de Italianen al in het begin van de koers veel energie kostte om een vroeg geformeerde kopgroep terug te halen.

Het peloton passeert door een haag van toeschouwers de Moskesstraat in Terlanen, onderweg naar Leuven. Foto Kristof Ramon/Getty Images

Op 50 kilometer van de finish breekt de koers open. Op de kasseien van de Bekestraat geeft Julian Alaphilippe gas, waarna er een elite-kopgroep van zeventien renners ontstaat, met daarin Evenepoel, Van Aert, Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Tom Pidcock en ook de Nederlanders Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle.

Van Evenepoel waren veel Belgen vooraf bang dat hij voor eigen succes zou gaan, zich niet zou neerleggen bij het door de bondscoach uitgesproken kopmanschap van Van Aert. Maar hij toont zich een perfecte motor van de kopgroep en rijdt zich door de straten van Leuven helemaal leeg in dienst van Van Aert.

Dan is het tijd voor het kunststukje van Alaphilippe. Niet één, niet twee, niet drie, maar liefst vier keer gaat hij in de aanval. En dan, op het klimmetje van net meer dan 200 meter tegen de Sint Antoniusberg op, is er niemand meer die met hem mee kan, gesloopt door het hoge tempo waarin de wedstrijd zich tot dan toe heeft voltrokken. De laatste 17 kilometer haalt niemand hem meer bij.

Het is een overwinning die hemzelf verraste, zei Alaphilippe na afloop. „Ik werd niet wakker met het idee dat ik vandaag wereldkampioen zou worden. Maar ik was erg gemotiveerd en in goede vorm.”

De Fransman, die na Paolo Bettini en Peter Sagan de derde is deze eeuw die zijn wereldtitel weet te prolongeren, zei zich gesterkt te hebben gevoeld door alle verwensingen die het Belgische publiek hem had toegeroepen. Ook kreeg hij bier over zich heen gegooid. Het deerde Alaphilippe allemaal niet, omdat hij wist dat hij op weg was naar weer een regenboogtrui. „Ik heb er geen woorden voor.”

Moeizaam seizoen

Het is voor de Franse renner een welkome zege na een moeizaam seizoen. Hoewel hij vaak in een adem wordt genoemd met Wout van Aert en Mathieu van der Poel als onderdeel van ‘de grote drie’ van het moderne wielrennen, won hij in tegenstelling tot dat tweetal weinig in 2021.

Slechts in een etappe in de Tirreno-Adriatico, de Waalse Pijl en de eerste etappe van de Tour de France kwam hij als eerste over de streep. Voor veel renners zijn dat aansprekende resultaten, voor de man in de regenboogtrui was het ondermaats. Met zijn beslissende demarrage in de straten van Leuven poetste hij de frustratie over het uitblijven van overwinningen in een keer weg.

Achter Alaphilippe fietste Dylan van Baarle verrassend naar het zilver, en werd daarmee de eerste Nederlander sinds Léon van Bon (brons in 1997) die een medaille behaalde op een WK. Hij kon het zelf niet geloven, zei Van Baarle met een grote grijns tegen de NOS. „Het is echt bizar. Ik weet zelf ook dat ik niet de rapste ben, maar ze gingen vroeg aan en dat is in mijn voordeel. We waren allemaal stervende zwanen maar ik kon er mooi overheen komen.”

Dylan van Baarle (links) wint de sprint om de tweede plaats op het WK, naast de Deen Michael Valgren en de Belg Jasper Stuyven. Foto Dirk Waem/Belga

De tweede plaats voor Van Baarle was bijzonder, want drie weken geleden moest hij met een heupblessure in de Vuelta opgeven. Hij kon de eerste dagen daarna niet eens lopen, zei Van Baarle, maar hij had precies genoeg tijd om te herstellen. „Als deze race vijf dagen eerder was geweest was ik er niet bij geweest.”

Voor de Nederlandse ploeg werd zo een toch al succesvolle week op passende wijze afgesloten. Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten wonnen goud en brons op de tijdrit, voor Marianne Vos was er net als voor Van Baarle zilver in de wegwedstrijd. En ook bij de gemengde ploegentijdrit en de beloften werd zilver en brons gewonnen. Het leidde op zondagavond tot een onverwachte bonus: Nederland werd gehuldigd als best presterende land van de WK.