Amsterdam Klezmer Band laat Carré eindelijk weer feesten

Wat onwennig komen ze op, de zeven leden van de Amsterdam Klezmer Band. Al 25 jaar zetten ze festivalvelden aan het dansen, maar dit is wat anders. Vandaag vieren ze hun jubileumfeest in Carré. Een kleine 1200 stoelen mochten en zijn gevuld. Stoelen? Je ziet ze denken: gaat het lukken om met een zittend publiek te feesten? Onnodige twijfel. Een uitzinnig publiek klapt al na het eerste nummer alle zelfvertrouwen terug.

Op de bijna drie uur durende avond komen klassiekers als ‘Op Een Goppe’ en ‘Limonchiki’ voorbij, allemaal vol heerlijke klarinetsolo’s en tromboneglissando’s bij syncopische baslijnen. Maar ook het nieuwe jubileumnummer ‘AKB Jubilee’ krijgt veel bijval.

De collectieve herontdekking dat feestelijkheid een eerste levensbehoefte is kun je bijna aanraken

„Op een feestje heb je gasten”, zo kondigt Chajes musici van het Amsterdams Andalusisch Orkest en zangeres Meral Polat aan, waarmee ze samen de beste nummers van de avond spelen. Hun muziekstijlen sluiten naadloos aan. Een duet tussen Polat (wát een rijke stem!) en Alec Kopyt, cultnestor van de Klezmer Band, wordt het warmste feel-good moment van de avond.

Wat zou je afdingen aan een feestje op het podium en zo’n heerlijke sfeer in de zaal? De collectieve herontdekking dat feestelijkheid een eerste levensbehoefte is kun je bijna aanraken. Hoewel, een smetje is de entree van gastzangeres Ellen ten Damme. Verkleed als buikdanseres met enorme zilveren vleugels slaat ze de plank mis. Waar oprechtheid ten aanzien van de muziek ondanks alle vertier bij elke muzikant voelbaar blijft, acteert Ten Damme een geromantiseerd oriëntaals figuur die de muziek tot karikatuur maakt. Opvallend lang keken de muzikanten naar hun voeten. Die variétéstijl overtuigt later wel in ‘Tatte Blymenfeld’, een mooie herontdekking van het Jiddisch Cabaret LiLaLo dat in de vorige eeuw een kleine 25 jaar in Amsterdam West huisde.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Tijdens hun Di Zilberne Chassene (de zilveren bruiloft) tour zal de Amsterdam Klezmer Band steeds met andere gastmusici optreden.

Amsterdam Klezmer Band in Carré Foto Thomas Huisman

Klassiek 25 jaar Amsterdam Klezmer Band, start van de tour Di Zilberne Chassene. Gehoord: 24/9, Koninklijk Theater Carré Amsterdam. T/m 15/12. Inl: amsterdamklezmerband.com ●●●●●