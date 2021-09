Ambtenaren hopen in de nieuwe bestuurscultuur meer begrip te kweken bij politici

Een veelzeggend moment in het debat, half mei, over het eindrapport van informateur Herman Tjeenk Willink. Ook hij, deze veteraan uit het openbaar bestuur, heeft een scherp oordeel over de omstreden Haagse bestuurscultuur. De politiek verwaarloost de uitvoering van beleid stelselmatig, zei hij in zijn toelichting, en ziet uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst als machines „die naar believen aan en uit kunnen worden gezet en na elk incident sneller moeten draaien”. Volgens Tjeenk Willink leidt dat tot „rampen” zoals de Toeslagenaffaire. Met het roffelen op de bankjes leken Tweede Kamerleden zich deze kritiek aan te trekken – en ze vervolgden hun debat over het moeizame formatieproces.

Sinds duidelijk is geworden hoe groot de schade van de Toeslagenaffaire is – tienduizenden gedupeerde gezinnen en een algehele vertrouwenscrisis in het openbaar bestuur – krabben niet alleen politici, maar ook rijksambtenaren zich achter de oren. Immers, ook de Haagse ambtenarij is aangesproken op de vele fouten die tot het toeslagendrama hebben geleid.

Onbestuurbaar Nederland Vrijwel iedereen in Den Haag wil de ‘bestuurscultuur’ veranderen. Maar hoe? En wat is precies het probleem? Dat onderzoekt NRC in een vierdelige serie. De spagaat van de Tweede Kamer De rol van de ambtenaren Profiel van een wet De toezichthouders, de drie Hoge Colleges van Staat, aan het woord

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag stelde dat niet alleen de politiek maar ook de Belastingdienst in haar fraudejacht te weinig rekening hield met de belangen van burgers – en daarmee de grondbeginselen van de rechtsstaat schond. En er klonk een breder, bestuurlijk verwijt aan meerdere ministeries dat de informatievoorziening tekortschiet, zowel richting Tweede Kamer als intern en onderling. „Een hardnekkig probleem”, constateerde de commissie-Van Dam, die „met verbazing” kennis had genomen „van de grote verschillen tussen ministeries, daar waar het ging om het (niet) vastleggen en archiveren van opmerkingen en aantekeningen van bewindspersonen”.

Een hard oordeel dat ook flink aankwam bij de top van het ambtenarenkorps. „Het heeft een enorme krater geslagen in het zelfbewustzijn van ambtenaren”, zegt de ervaren topambtenaar Bernard ter Haar. Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zegt: „De overheid zoals die in de Toeslagenaffaire heeft gewerkt, is niet de overheid waar veel van mijn collega’s en ik voor willen werken.” Volgens hem is de Toeslagenaffaire aanleiding geweest om ook buiten de Belastingdienst discussie te voeren over het functioneren van de overheid. „Het is een breder vraagstuk geworden: hoe combineer je massaproductie zoals pensioenen en toeslagen met genoeg maatwerk?”

Ambtenaren denken sinds de affaire op verschillende niveaus na over hoe wetgeving en publieke dienstverlening beter kan, en wanneer ze van de regels mogen afwijken om burgers te beschermen.

Burgers die het moeilijk hebben, krijgen de afgelopen jaren steeds minder steun van de overheid, erkent de ambtelijke top van ministeries. Alleen ligt dat volgens hen niet per se aan de werkwijze of instelling van ambtenaren, maar aan bezuinigingen. Die zouden tot een afstandelijker en killere overheid hebben geleid. „We hebben enkele decennia achter de rug waarin werd gevraagd om efficiënter te werken en processen te standaardiseren”, zegt Paul Huijts, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Daar zijn „op zich best mooie dingen” uitgekomen, zoals online belastingaangifte en vaccinatieafspraken. Maar Huijts ziet ook dat er „vaak ruimte is verdwenen om een ambtenaar telefonisch te bereiken of aan de balie te spreken.”

De uitvoering moest steeds meer doen met steeds minder middelen, vertelt topambtenaar Mark Frequin, die afgelopen jaar was belast met verschillende coronacrisisklussen voor het ministerie van Volksgezondheid. Hij deed recent een onderzoek naar leiderschap bij de overheid en schreef dat de rijksoverheid „gedurende langere tijd geconfronteerd is met hogere eisen, complexere wetgeving, administratieve lastenverzwaring, stevige organisatieveranderingen, flinke kortingen en te grote verwachtingen van ict-oplossingen”.

Praktische uitvoerbaarheid

Frequin raakt daarmee een vaak gehoorde klacht bij de top van de ambtenarij dat de wetgever – kabinet en parlement – bij zijn politieke wensen te weinig rekening houdt met de vraag of plannen wel praktisch uitvoerbaar zijn. Onder de kabinetten-Rutte verschoof het zwaartepunt van politieke besluitvorming naar informeel coalitieoverleg – een van de gehekelde aspecten van de ‘verziekte’ bestuurscultuur. Dat overleg staat niet alleen buiten parlementaire controle, er is bij de beslissingen die uit die achterkamertjes komen evenmin ruimte voor een ‘uitvoeringstoets’, Haags jargon voor een onderzoek naar de praktische haalbaarheid.

Op de compromissen die in de coalitie-overleggen worden gesloten, valt weinig meer af te dingen, merkt ook Huijts. Alles is al in detail doordacht. „We willen het zus en zo, met die moer en die bout. Dat laat weinig ruimte om te vragen of er wel genoeg tijd en geld is.”

Bernard ter Haar, een topambtenaar met ervaring op verschillende departementen, vindt dat er bij coalitieoverleg en ook nu tijdens de formatie van een nieuw kabinet meer ambtelijke inbreng moet zijn: „Het zou goed zijn als ambtelijke deskundigheid wat meer wordt benut bij politieke besluitvorming.” Dat biedt niet alleen meer inzicht in praktische haalbaarheid van besluiten, maar ook sneller antwoord op belangrijke juridische vragen zoals ‘matcht dit wel met Europese richtlijnen?’. Ter Haar, die kritische columns publiceert over het functioneren van het openbaar bestuur, heeft er vertrouwen in dat het besloten coalitieoverleg zijn langste tijd heeft gehad. „Dat heeft althans de man beloofd die nu opnieuw premier hoopt te worden.”

Uiteindelijk is het de Tweede Kamer die ambtenaren via de ministers aan het werk zet. Volgens Huijts is daar weinig begrip voor de praktische haalbaarheid van politieke wensen. „Eigenlijk weet bijna geen enkel Kamerlid hoe een ministerie of uitvoeringsorganisatie werkt.”

Oekaze-Kok

Daar wil hij graag iets aan doen, zegt Huijts, voormalige secretaris-generaal op Algemene Zaken. Alleen: tot voor kort stond de ‘Oekaze-Kok’ dat in de weg. Dat was een besluit uit de tijd van premier Kok (1994-2002), waarmee het ambtenaren verboden was met Kamerleden of journalisten te praten. De minister, zo was het achterliggende idee, spreekt namens de ambtenaren en alleen die legt verantwoording af. Eind vorig jaar besloot minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) om de regels te versoepelen, maar contact tussen ambtenarij en Kamer blijft volgens Bernard ter Haar nog best ingewikkeld. „Er is nog steeds instemming van de minister nodig.”

Don’t shoot the messenger: de ambtenaar is er voor de feiten, niet om mee te debatteren

Toch ziet Schurink van Binnenlandse Zaken nu al wat meer contact ontstaan tussen Kamer en ministerie. „Kamercommissies vragen vaker om technische briefings en Kamerleden komen langs op het departement om te kijken hoe het werkt.” Ook praten met de pers is gemakkelijker geworden, zegt Huijts: „Ik denk dat dit mijn eerste interview in vijfendertig jaar is.”

Schurink en Huijts hopen dat ambtenaren op die manier meer begrip bij politici kunnen kweken voor de uitvoering. „Ze hoeven niet van ons te gaan houden”, zegt Huijts, „maar we willen graag meer inzicht geven in hoe we werken zodat de Kamer de juiste vragen kan stellen en weet wat wel en niet kan.”

In ruil voor meer openheid verwachten de twee secretarissen-generaal ook iets van de politiek. Bijvoorbeeld dat ze niet met de ambtenaar in debat gaan. Die is er voor de feiten. Schurink: „Als ambtenaren in de Tweede Kamer een briefing houden en vervolgens door Kamerleden worden bejegend alsof ze de minister vertegenwoordigen, dan houdt het snel op.” Don’t shoot the messenger.

Hoe realistisch is dat? Wie zegt dat Kamerleden de ambtenaren met rust zullen laten? En hoe blijven ambtenaren neutraal in een tijd waarin feiten ook als meningen worden gezien? „Het vraagt om rolbewustzijn”, aldus Schurink. Kamerleden moeten feitelijke vragen stellen en ambtenaren moeten de verkeerde vragen overslaan. „Het is prima als een Kamerlid een keer een vraag stelt die een beetje over de grens gaat; we zijn niet van suiker. Maar dan moeten wij ook durven zeggen dat het niet aan ons is om die vraag te beantwoorden.”

Minister Ollongren heeft toegezegd dat Kamerleden meer inzicht zullen krijgen in interne discussies op ministeries die aan beleidsvoorstellen voorafgaan. Daar vraagt Huijts opnieuw om een ontspannen houding van politici. „Je moet interne stukken beoordelen voor wat ze zijn: rauwe discussies, onrijpe gedachten, incorrecte opmerkingen.” De politiek moet daar juist blij mee zijn, vindt hij. „Want een ministerie waarin geen debat meer is, is de dood voor de democratie.”

De topambtenaren willen hun ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur niet bij goede voornemens laten. In een brief naar de informateur deed het ‘SG-overleg’ van alle hoogste Haagse ambtenaren concrete voorstellen tot verbetering. Daarin schrijven ze schuldbewust „de boodschap te hebben begrepen” uit de scherpe conclusies van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Behalve naar zichzelf kijkt het gezelschap van secretarissen-generaal meteen ook naar hun volgende politieke bazen in een nieuw kabinet. De boodschap is tweeledig: ja, wij willen bijdragen aan het versterken van de overheid. Maar daarvoor moet de politiek „reële randvoorwaarden” leveren, „zoals geld, personeel en ict”. En, indachtig de verwaarloosde blik op uitvoerbaarheid: „Halsoverkop verbeter- op verbetermaatregel stapelen vergroot de kans op nieuwe drama’s.”