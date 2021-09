‘Vastgoedinvesteerder Blackstone ontwijkt belasting in Nederland’

De Amerikaanse durfinvesteerder Blackstone betaalt door een belastingconstructie via buitenlandse vennootschappen geen belasting over vastgoed dat het bezit in Nederland, waaronder zo’n 1.700 woningen. Dat schrijft De Volkskrant zaterdag op basis van eigen onderzoek. Het kapitaalkrachtige Blackstone begon in 2019 met het op grote schaal opkopen van Nederlandse woningen in met name Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Blackstone zou daarbij een fiscale structuur hebben opgezet waardoor het geen belasting hoeft af te dragen over zijn woningbezit. Het bedrijf, dat volgens de jaarrekening eind 2020 voor zo’n 793 miljoen euro aan woningen in Nederland op zijn balans had staan, gebruikt daarbij volgens de krant een bekende internationale fiscale truc om winstbelasting in Nederland te ontlopen. Daarbij creëert een multinational op papier een interne lening met hoge rentelast bij vennootschappen in het ene land, die het bedrijf vervolgens mag aftrekken van de belastbare winst. Ondertussen blijven de rentebaten van zo’n lening bij vennootschappen in het andere land grotendeels of zelfs helemaal onbelast. In het geval van Blackstone zou het gaan om een structuur via vennootschappen in Luxemburg, de Kaaimaneilanden en Jersey. Blackstone zegt in een reactie tegen de Volkskrant dat het bedrijf voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

De Blackstone Group, een van de grootste private investeerders ter wereld met een beurswaarde van omgerekend 128 miljard euro, is niet onomstreden als het gaat om de woningmarkt. Het vastgoedbedrijf werd eerder beschuldigd van slechte behandeling van huurders en het alleen uit zijn op een maximale verhoging van de huur, wat mensen met lagere inkomens uit hun huizen zou jagen. In 2019 verscheen een kritisch VN-rapport waarin private investeerders waaronder Blackstone werden beschuldigd van uitbuiting van huurders. Blackstone heeft dergelijke aantijgingen meermaals ontkend en daarnaast gezegd dat het voor de lange termijn investeert in de Nederlandse woningmarkt.

Er is de laatste jaren wereldwijd discussie ontstaan over eerlijke belastingheffing. Begin juni spraken de G7-landen zich uit voor een mondiaal minimumtarief van 15 procent op de winstbelasting van bedrijven. Een maand later schaarden 130 landen, waaronder China, zich achter het voorstel. Daarnaast werden de EU-landen het afgelopen juni na vijf jaar onderhandelen eens over een nieuwe wet die regelt dat multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro vanaf 2023 per EU-land bekend moet maken hoeveel belasting ze betalen. Op dit moment hebben alleen belastingautoriteiten recht op die informatie. Overigens kreeg de wet direct kritiek: het oorspronkelijke voorstel zou zijn afgezwakt en grote bedrijven zouden alsnog met winsten kunnen schuiven naar landen waar geen transparantieverplichting geldt.