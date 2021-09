Rol politie bij gezinsmoord in Dordrecht met dienstwapen niet onderzocht

Er is geen onderzoek gedaan naar de rol van de politie bij de moord van de 35-jarige politieman Wendell C. op zijn 27-jarige vrouw en twee dochters van 8 en 12 jaar in september 2019. Dat bevestigen het Openbaar Ministerie en de Inspectie Justitie en Veiligheid zaterdag na berichtgeving van de Volkskrant. De politieman schoot zijn gezin en later zichzelf dood met zijn eigen dienstwapen.

Wanneer een agent zijn of haar dienstwapen afvuurt waarbij letsel is veroorzaakt, doet de Rijksrecherche volgens het protocol onderzoek. „Dat is in deze zaak ook gedaan”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen NRC. Vervolgens heeft de Rijksrecherche een verzoek neergelegd bij de Inspectie Justitie en Veiligheid om onderzoek te doen naar ‘goed werkgeverschap’ van de politie, aangezien C. zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en in scheiding lag, maar desondanks kon beschikken over zijn dienstwapen. Nu blijkt dat dit onderzoek nooit heeft plaatsgevonden. „Wij gingen er vanuit dat de inspectie dit, overigens na verschillende verzoeken om stukken uit dit onderzoek, zou uitvoeren. Het verbaast ons dat dit dus blijkbaar niet is gebeurd”, aldus de OM-woordvoerder.

De Inspectie Justitie en Veiligheid laat weten inderdaad benaderd te zijn door de Rijksrecherche. „Er is contact geweest met de Rijksrecherche over de zaak en wat we hierbij konden betekenen”, laat een woordvoerder zaterdagmiddag weten. Maar de inspectie heeft het verzoek vervolgens naast zich neergelegd. „Wij gaan over de taakuitvoering door de politie; bijvoorbeeld hoe verlenen ze noodhulp en hoe bejegenen ze zedenslachtoffers. De Inspectie gaat niet over het beheer door de politie, dus hoe de politie haar organisatie in stand houdt door bijvoorbeeld personeelsbeleid, en dus niet over goed werkgeverschap en kan daar dan ook geen onderzoek naar doen.”

Aangifte tegen politie en staat

Margarita Gressmann, de moeder en oma van de slachtoffers en schoonmoeder van C., heeft volgens de Volkskrant deze week aangifte gedaan tegen de politie en de staat wegens dood door schuld. De politie heeft volgens haar advocaat nalatig gehandeld door C. zijn dienstwapen te verstrekken.

Regels voor het bewaren en vervoeren van dienstwapens verschillen per korps. Het komt voor dat een agent zijn of haar wapen (tijdelijk) moet inleveren op advies van een psycholoog of psychiater, bijvoorbeeld vanwege een posttraumatische stressstoornis, liet Hans Schoones van politiebond ANPV twee jaar geleden weten. Volgens hem ziet een agent een psycholoog of psychiater alleen als er „aanwijsbare problemen” zijn.