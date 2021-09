Oud-minister en burgemeester Beelaerts van Blokland overleden

Oud-politicus en bestuurder Pieter Beelaerts van Blokland is afgelopen woensdag op 88-jarige leeftijd overleden in Utrecht. Dat heeft zijn familie zaterdag in een rouwadvertentie in Trouw bekendgemaakt. Beelaerts van Blokland was in de jaren zeventig en tachtig onder meer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), lid van de Tweede Kamer en lange tijd commissaris van de koningin in Utrecht (1985-1998).

De in het Zuid-Hollandse dorp Heerjansdam geboren Beelaerts van Blokland was oorspronkelijk lid van de politieke partij CHU (Christelijk Historische Unie), die in 1980 opging in het huidige CDA. Hij begon zijn loopbaan in 1963 als burgemeester van Wolphaartsdijk in Zeeland, waar hij vervolgens ook lid van de Provinciale Staten werd. Later zou hij ook het burgemeesterschap bekleden van Vianen, Apeldoorn, Amstelveen en Hengelo.

Beelaerts van Blokland trad in 1977 toe tot het eerste kabinet Van Agt, dat ook wel bekend staat als Van Agt-Wiegel. Daarin was hij vier jaar minister van VROM. Tijdens zijn ministerschap werd de Verstedelijkingsnota behandeld waarin onder meer Almere en Lelystad werden aangeduid als groeikernen. Zijn bouwbeleid werd destijds geregeld bekritiseerd door politieke tegenstanders zoals PvdA’ers Marcel van Dam en Hans Kombrink. In september 1981, tien dagen voor de beëdiging van het kabinet Van Agt II, trad Beelaerts van Blokland af en werd hij benoemd tot burgemeester van Apeldoorn.