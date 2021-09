Oekraïne waarschuwde maanden vóór MH17-ramp over onveilig luchtruim

Oekraïense autoriteiten hebben andere Europese landen en luchtvaartcoördinator Eurocontrol enkele maanden voor de MH17-ramp gewaarschuwd dat de veiligheid in het luchtruim niet gegarandeerd kon worden vanwege „Russische agressie”. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws op zaterdag openbaar maakte. Uiteindelijk werd ondanks de waarschuwing besloten het luchtruim open te houden voor vliegverkeer in de richting van Azië.

Dat blijkt uit aantekeningen van een ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die aanwezig was bij een vergadering in Parijs waarin Oekraïne zorgen uitsprak. Het was een bijeenkomst van Europese luchtvaartorganisatie ECAC, begin mei 2014. RTL Nieuws heeft de aantekeningen opgevraagd via de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob).

„De territoriale integriteit van de Oekraïne is op vele momenten en op vele wijzen aangetast door de Russische Federatie”, schrijft de ambtenaar na een „uitgebreid betoog” van Oekraïne over de politieke situatie in het land. „De luchtvaartveiligheid kan daarmee momenteel niet worden gegarandeerd door de Oekraïense autoriteiten.”

De ambtenaar beschrijft een reactie van Frank Brenner, voorzitter van Eurocontrol, die zegt zich zorgen te maken over de veiligheidssituatie in Oekraïne. Maar daarnaast beschrijft Brenner hoe de burgerluchtvaart van Oekraïne „vrijwel tot stilstand is gekomen”, met als gevolg „een enorm verlies aan inkomsten voor de Oekraïense autoriteiten”. Daarom wil Eurocontrol „de upper space boven het gebied zoveel mogelijk vrijwaren voor long-haul vliegverkeer op Azië.”

Vrijdag was de laatste dag waarop nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp verklaringen aflegden in de rechtbank. Vier Russische verdachten staan terecht voor het uit de lucht schieten van het vliegtuig met een Boek-raket. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

