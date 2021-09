De politieke stand van het land. Niemand in de Kamer geloofde Mark nog en omdat hij nou eenmaal per se de langstzittende premier van ons land moet, zal en wil worden, begon hij wanhopig te flirten met Jesse. En die hapte. Hongerig zelfs. Vooral met zijn twinkelende ogen. Ik snap Klavertje wel. Die is na al die jaren redelijk klaar in zijn onbespoten eikeltjespyjama. Hij hunkert naar een gezonde promotie.

Ik dacht: Mark en hij gaan vannacht nog appen. Jesse wordt minister onder voorwaarde dat die hunkerende Lilianne ook een mooie post krijgt. Remkes gaat dat zogenaamd regelen. Daarna claimt de keurige Kaag dat als haar overwinning. En Wopke? Die heeft niks te willen. Misschien een iets minder snel T-shirt. Kan iemand zich, bij het zien van Hoekstra’s ontspannen outfit van afgelopen weekend, voorstellen dat hij op het studentencorps de bijnaam Wopke de Wipper had? Alleen Liselot heeft daar waarschijnlijk nog wilde fantasieën bij.

Maar het CDA mag nog een periode meeregeren en heft zichzelf daarna morrend op. Bij gebrek aan belangstelling. Of vergis ik me? Moest u bij Wopkes laatste speech op het jongste partijcongres de hele tijd aan Obama denken? Of vond u het meer Martin Luther King? Trillen de ramen van de Brabanthallen nog in hun sponningen na zoveel knetterende oneliners? Nee toch? Klaar, over en uit.

Kortom: over twee weken hebben we een linksrechtse polderregering en kunnen we weer drie jaar door. En daarna? Weer vier jaar Rutte. En daarna? Nog vier jaar Rutte. En daarna weer.

Het is hem gegund. Er is niemand die zo prettig verslaafd is aan zijn erebaantje in onze succesvolle, fiscaal uiterst aantrekkelijke narcomonarchie. En niemand die het zo behendig en gewiekst uitvoert.

Daarbij: af en toe komt hij gewoon steengoed uit de hoek. Zoals afgelopen week over onze ongevaccineerde Thierry en zijn bedenkelijke Jodensterrenstatus. Mark memoreerde aan het spiksplinternieuwe Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Holocaust met een hoofdletter en zonder aanhalingstekens. Onvergelijkelijk leed. Punt! Jetten riep Baudet ook al even tot de orde. Ook over zijn stomdronken pubertweets over deze onverkwikkelijke zaak. Opeens voelde ik een soort medelijden met beroepspuber Baudet. Je zag de wanhoop in zijn ogen. Ik dacht: hier hebben ooit volwassen idioten buiten Urk op gestemd. Sterker nog: deze rattenvanger behaalde twee jaar geleden een grote verkiezingsoverwinning. Daarna pleegde hij wel binnen een half uur politieke zelfmoord door de boreale uil van Minerva kaal te plukken. Er gaan geruchten dat hij op dat moment de jaaromzet van Ridouan Taghi in zijn neus gestopt had. Ik geloof dat soort roddels normaal nooit, maar deze geloof ik zeker.

Maar goed, Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen zitten er voorlopig weer op. En het was ouderwets gezellig. Het vaste riedeltje van Wilders, wat onwennig pruttelende eenpitters zoals Caroline van der Plas, die alleen kwam als er camera’s bij waren. Plus een nog wat wazige Omtzigt. Leuk dat de Kamervoorzitter zijn naam voor het eerst volledig uitsprak. Inclusief de laatste t. Was ook ingewikkeld voor haar. Zoveel nieuwe namen. En de naam Omtzigt is afgelopen jaar nog nooit gevallen. Knap hoor Vera! Heel knap zelfs.

Alleen jammer dat onze koning vergat om in zijn Troonrede onze nationale helden Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel naar voren te schuiven. Deze drie onverschrokken mondkapjesridders, die weigeren de gestolen miljoenen terug te betalen, hadden toch wel wat meer eer verdiend in zijn jaarlijkse conference. Iets met VOC-mentaliteit? De eer van ons land hooggehouden? De koning had mogen memoreren hoe knap het is hoe dit trio wegkomt. En hoe moeilijk het is om erachter te komen hoe ze die omstreden deal in Den Haag nou precies geregeld hadden? Welke CDA-ministers medeplichtig zijn? Moet landsadvocaat Pels Rijcken dat niet eens uitzoeken? Op dat kantoor hebben ze jarenlange ervaring met het achteroverdrukken van andermans geld. Hoewel? De man die het daar deed heette Oranje. En dan wordt het ingewikkeld. Dan moet onze koning zeggen dat een Oranje niet deugde. Ja, dat is heel erg ingewikkeld.

