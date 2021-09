CDA-staatssecretaris Mona Keijzer ontslagen na kritiek op coronatoegangsbewijs

Demissionair minister-president Rutte (VVD) heeft op zaterdagmiddag besloten demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, Economische Zaken) met onmiddellijke ingang te ontslaan. Uitspraken die Keijzer deed in een interview met De Telegraaf zijn de reden voor die keuze, schrijft Rutte in een persbericht. In het gesprek uitte Keijzer haar bedenkingen over de coronatoegangspas, die vanaf vandaag verplicht is bij bezoek aan onder meer horeca en evenementen. CDA’ers waren niet vooraf door Keijzer op de hoogte gesteld van het interview.

Keijzer vindt de logica van de coronapas „steeds moeilijker uit te leggen”, zei ze in het gesprek. Zo begrijpt ze niet waarom je het bewijs op de ene plek wel moet laten zien, en op de andere plek niet. Keijzer is niet alleen staatssecretaris, maar ook CDA’er, zei ze. En in die hoedanigheid gelooft ze dat „mensen bij elkaar hóren”: „Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”

De staatssecretaris keerde zich met haar uitspraken tegen het beleid van het kabinet, waarvan ze onderdeel uitmaakt, en tegen het besluit van de Tweede Kamer om de coronapas in te voeren. Kamerleden reageerden in de loop van de dag verbaasd op het interview. Jan Paternotte, D66’er in de Tweede Kamer, schreef op Twitter dat hij Keijzers uitspraken „heel erg raar” vindt. „Je bent deel van de regering. Vandaag zet de regering – met steun TK en op advies OMT – de CoronaCheck breed in. Reden: de zorg beschermen. En dan zeggen: ‘Vind het maar niks’”.

De werkzaamheden van demissionair staatssecretaris Keijzer worden overgenomen door minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok (VVD), schrijft Rutte.