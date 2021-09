Heerlenaar die Omtzigt uitschold nu vast voor bedreigen minister De Jonge

Heerlenaar Danny V. is afgelopen week door de politie opgepakt voor het met de dood bedreigen van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA). Hij moet op 6 oktober voor de politierechter verschijnen en zit tot die tijd vast, bevestigt het Openbaar Ministerie zaterdag naar aanleiding van berichtgeving van 1Limburg. V. kwam eerder al in aanraking met justitie voor doodsbedreigingen aan het adres van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De nieuwe verdenking tegenover V. (27) gaat volgens 1Limburg over een filmpje op sociale media. Op de video zou te zien zijn dat V. en twee anderen liedjes zingen over De Jonge. Teksten als „Hugo moet dood, Hugo moet dood” en „Hugo moet branden, want branden doet Hugo het best” zouden voorbijkomen. In elk geval die laatste uitspraak zou door V. zijn gedaan. De Jonge heeft de beelden gezien, aldus 1Limburg, en heeft gezegd zich erdoor bedreigd te voelen. Of de andere mannen ook verdachte zijn, is onduidelijk.

Vorige week werd V. in hoger beroep veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor het bedreigen van Omtzigt. Hij is in cassatie gegaan en hoeft de straf daarom nog niet uit te zitten.

V. achtervolgde Omtzigt vorig jaar augustus op straat in Den Haag, vlak bij de Tweede Kamer. Hij ging voor de toenmalige CDA-politicus staan en maakte hem uit voor „vieze vuile kankerhond” en „kankermongool”. Daar voegde V. nog aan toe dat hij Omtzigt zou „doodslaan”. Beelden van het incident werden later op YouTube gezet. V. gaf tijdens de rechtszaak toe dat hij op het moment van de confrontatie met Omtzigt te veel had gedronken. Hij noemde zijn actie „stom” en „niet zo netjes”.