Geld uitdelen

Prinsjesdag Den Haag. De scholen zijn gesloten. Met mijn kleinzoon van vier bezoek ik een theatervoorstelling in het centrum. Overal politie om ons heen. Hoe ik hem het hoe en wat van vandaag verteld heb weet ik niet meer precies maar via zijn ouders kwam terug dat opa verteld had dat vandaag de koning naar zijn nieuwe kerk ging om geld uit te delen.

