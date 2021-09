Brandende Dixies en ook nog corona

Wat zou er gebeuren, dacht Sjors Fröhlich in 2019, als ik mijn leven radicaal zou omgooien? Niet dat er een praktische noodzaak voor was, hij had, vond hij, de leukste baan van de wereld, hij was hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, maar werd het niet eens tijd voor die hele oude wens, een ambt bekleden in het Openbaar Bestuur? Toen zag hij een advertentie. Ze zochten een burgemeester voor de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. Wat kan mij het schelen, dacht hij, ik heb niets te verliezen, ik solliciteer. Stel dat ik het word, dat gebeurt natuurlijk niet, ze nemen uiteraard iemand met veel ervaring, maar stel nou eens, hè stel, dan hoef ik niet eens te verhuizen! Hij woonde in een dorp dat deel zou gaan uitmaken van de nieuwe gemeente.

Het gebeurde wel, Fröhlich werd burgemeester. Het bericht kwam voor zijn BNR-collega’s als een donderslag bij heldere hemel. BNR-collega Kees Dorresteijn was in eerste instantie verbijsterd, maar toen zag hij een gouden mogelijkheid, een podcast. Hij volgde Fröhlich een jaar lang, bewaarde al zijn materiaal en begon afgelopen juni met publiceren. We horen hoe Fröhlich zich het burgemeesterschap eigen maakt. Hij krijgt te maken met crisissituaties. In Vianen hebben ze een Dixie in de fik gestoken waardoor er een supermarkt is afgebrand. Vandalen blazen van alles op tijdens zijn eerste Oud en Nieuw. Toen kwam de Citrix-crisis. Dat was een nu al weer bijna vergeten calamiteit die toen leidde tot paniek. De digitale ambtelijke omgeving was gehackt.

Fröhlich gooide het hele Vijfheerenlandenintranet op zwart. Het was heftig, maar niet zo heftig als de crisis die vorig jaar maart uitbrak. De crisis die van alle burgemeesters, hoeveel ervaring ze ook hadden, stuntelende beginnelingen maakte. Na 9 afleveringen kunnen we concluderen dat Fröhlich zich als een vis in het water voelt in zijn ambt. Hij kan alles aan, zelfs de man die op een dag in december 2020 aanbelde, Fröhlich deed hem zelf open, iedereen werkte thuis. Het was een deurwaarder, met een factuur van 92 miljoen euro in zijn hand. „Geeft u maar hier hoor”, zei de burgemeester, „Komt voor de bakker.” De 92 miljoen was de schadevergoeding die de gemeente moest betalen in een langslepende rechtszaak met een betonproducent.

