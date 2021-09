Anderhalf jaar navelstaren

Anderhalf jaar heeft het afstand houden geduurd. ‘Wat doet dat met een mens?’, hoor je vaak. Dat is een lastige vraag. Ergens is de coronatijd vergelijkbaar met drugs: het effect op specifieke individuen is niet precies te voorspellen. Mensen hebben hetzelfde ondergaan, maar iets anders ervaren.

„Ik vond de coronatijd saai en beangstigend”, zeg ik tegen een vriendin. (We zijn in een optimistische bui en praten in de verleden tijd over de coronacrisis.) „Het was een soort kale escape room. Er viel niets te beleven, maar de uitgang was onvindbaar.” Zij kijkt me verbaasd aan. „Ik vond het heerlijk”, zegt ze. „Ik kon eindelijk rust nemen. Dat heb ik nodig, want ik ben een introvert.”

Haar coming-out als introvert doet me denken aan een medestudent die jaren geleden in de kroeg eens zei, terwijl hij broeierig over de rand van zijn glas keek: „Ik ben rechts.” Die student was een jaar of twintig, en op die leeftijd experimenteer je met je identiteit: je ontdekt karaktereigenschappen en meet je een sociale rol aan. Later word je minder vloeibaar, je ‘bent wie je bent’, je richt je op de buitenwereld. Maar corona wierp volwassenen terug in de adolescentie: een crisis leidt tot hernieuwde kennismaking met jezelf.

Mensen komen er nu weer uit met een setje vers ontdekte eigenschappen. „Ik haal energie uit gezelschap”, zeggen ze, of: „Ik moet opladen na sociaal contact.” Ze blijken prikkelgevoelig te zijn, risico-avers of juist onbevreesd, verslaafd aan reizen of gebaat bij stabilitas loci. Ze hebben zichzelf betrapt op controlezucht en willen leren ‘loslaten’. De nachtelijke horecasluiting scheidt de dag- van de nachtmensen, de coronapas zet de anti-autoritairen in de spotlights.

Wat normaal overstemd wordt door het geraas van alledag, maakte corona nadrukkelijk aanwezig. Dat gold niet alleen voor ons karakter, maar ook voor onze maatschappelijke positie. Alleenstaanden waren écht alleen, zeker in de eerste lockdown en de maanden van de avondklok. Ouders van jonge kinderen konden tijdens de scholensluitingen geen moment aan hun ouder-zijn ontkomen. Zo kreeg iedereen scherpere contouren.

Aan die contouren viel vervolgens lastig te ontkomen. Vorige zomer luisterde ik drie babyboomers af die naast mij zaten te borrelen in de zon. Ze dronken witte wijn en hadden het over garnalenkroketten en hoe je van de hik afkomt. De sfeer sloeg om toen corona ter sprake kwam. Een van drie riep verontwaardigd: „Mijn tandarts zei laatst: jij zit in de risicogroep hè. Nou jaaaa zeg. Dat bepaal ik zelf wel!”

Of we het nu wilden of niet, allemaal werden we deze anderhalf jaar gereduceerd tot sociale categorieën die normaal gesproken niet zo opdringerig zijn. Ineens was je een essentiële werker, of juist niet; je was een ‘kwetsbare oudere’, ook al zat je topfit te borrelen met andere vitale zeventigers. Ikzelf vernam via de media dat het vooral de jongeren waren die het misten om naar de kroeg te gaan en hun vrienden te zien – zij moesten nog sociale contacten aangaan en dingen ontdekken. Ik werd afgelopen winter 35, zelfs in de meest genereuze telling ben je dan geen jongere meer. Had ik allang moeten stoppen met dingen ontdekken? Hoorde ik niet meer in de horeca? „Dat bepaal ik zelf wel!”

De coronatijd was een wachtkamer met aan alle kanten spiegels. De zelfreflectie waartoe zoiets dwingt kan confronterend zijn, maar ook goed en zelfs leuk – de vers ontdekte eigenschappen zijn dan als nieuwe kledingstukken. Heb je mijn nieuwe jas al gezien? Heb je al gehoord dat ik introvert ben?

Maar op den duur wordt het ook beklemmend om jezelf steeds opnieuw te inspecteren. Al vóór de coronatijd werden recordaantallen zelfhulpboeken verkocht en stonden er 63.000 coaches ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Anderhalf jaar navelstaren later is het punt van verzadiging misschien wel bereikt. Het wordt tijd dat we weer iets meemaken.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC.

