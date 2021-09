WHO scherpt normen aan

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) scherpt de normen aan voor luchtvervuiling, zoals vervuiling door rijden over asfalt, het verbranden van fossiele brandstoffen door industrie en luchtvervuiling door de landbouw.

Er is „nieuw bewijs” dat luchtvervuiling schadelijk is voor de volksgezondheid, zegt de VN-organisatie, ook bij lagere waarden. In totaal overlijden er volgens de WHO jaarlijks wereldwijd zeven miljoen mensen aan de gevolgen ervan, wat te vergelijken zou zijn met de dodelijke effecten van roken en obesitas.

Het gaat om een flinke aanscherping, vooral als het gaat om vervuiling door stikstofdioxide (NO 2 ), een stof die vrijkomt bij verbrandingsprocessen, zoals bij een rijdende auto. Een concentratie onder 10 microgram per kubieke meter is volgens de WHO noodzakelijk om de gezondheidsschade door NO 2 zoveel mogelijk te beperken. De eerdere norm was 40 microgram per kubieke meter.

Fijnstof

De EU hanteert voor NO 2 dezelfde normen als de WHO, voor fijnstof heeft de EU op dit moment veel minder strenge normen. Nederland voldoet daar in de meeste gevallen (net) aan. Sommige projecten zijn omstreden vanwege regelmatig optredende uitschieters, zoals langs de snelweg A13 bij Den Haag en de omgeving rondom de Tata Steel-fabriek in IJmuiden.

De EU zal binnenkort besluiten in hoeverre ze de WHO-adviezen overnemen, zegt hoogleraar volksgezondheid en milieu Bert Brunekreef, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Dat zou betekenen dat Nederland op sommige plekken hard moet ingrijpen om aan de normen te voldoen. De WHO wil overheden wereldwijd aansporen hun normen aan te passen. Ze kunnen als advies worden gebruikt door bijvoorbeeld de EU, waar wetgeving over luchtvervuiling ontwikkeld wordt waar lidstaten zich aan moeten houden.

Het duurde zeker vijf jaar voordat de nieuwe adviezen klaar waren, zegt Brunekreef. Wetenschap omzetten in adviesnormen is tijdrovend, zegt hij. Het gebeurt aan de hand van een tweehonderd pagina’s tellend handboek van de WHO, bedoeld om nieuwe kennis om te schrijven naar normen en adviezen.

De laatste serie adviezen van de WHO komt uit 2005. Destijds wist men al veel van de schadelijke effecten van hoge concentraties schadelijke stoffen op de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld doordat er sneller long- en hartziekten ontstaan. In de jaren erna is veel nieuwe kennis ontwikkeld over de schadelijke effecten die zich al bij lagere niveaus voordoen. Die nieuwe kennis is mede beschikbaar door onderzoek in landelijke gebieden, waar de concentraties vaak lager zijn dan in steden. Ook zijn de technieken verder ontwikkeld voor bijvoorbeeld het gebruik van satellietwaarnemingen.

Organisaties als Frisse Wind.nu, de drijvende kracht achter de aangifte tegen Tata Steel wegens schade aan de gezondheid van omwonenden, delen het nieuws over de nieuwe WHO-normen via Twitter. Het zou extra munitie kunnen zijn voor hun zaak.