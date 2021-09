Wereldwijde klimaatprotesten: ‘We kunnen het tij nog keren’

Verspreid over de wereld vonden vrijdag protesten plaats om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In vrijwel alle Europese landen gingen demonstranten de straat op, maar ook bijvoorbeeld in India, Japan en Zuid-Afrika. De opkomst was op veel plekken groot; zo kwamen in Berlijn tienduizenden mensen bijeen bij het Rijksdaggebouw. Onder hen was ook de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, die drie jaar geleden de wereldwijde klimaatacties inspireerde door in haar eentje te protesteren in Stockholm. Op een podium in Berlijn waren haar woorden duidelijk: „We eisen verandering, en we zijn de verandering.”