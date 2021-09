Vrolijke neo-fanfare en briljante altviolist Knox bij September Me

Nog voor zangeres en gastcurator Meral Polat een prachtige vertolking gaf van het lied ‘Lente me’ van Toon Hermans, waaraan festival September Me zijn naam ontleent en waarmee het traditiegetrouw opent, was er al een in meerdere opzichten verrukkelijk ‘dinerconcert’.

Originele concertvormen, prettig losse presentatie en een hoog niveau vormen sowieso de ingrediënten van September Me. Het Ragazze Quartet, artistiek leider, zorgde met een smaakvol bijeengebracht programma voor een geslaagde lustrumeditie dat als thema ‘Helden’ heeft.

De donderdagavond begon op het podium van de Rabozaal, waar het publiek tussen twee gangen door een geweldige performance van Neo-fanfare 3×13 kreeg voorgeschoteld. ‘Halt en sta stil’ – de titel is een knipoog naar de harmonie- en fanfarewereld – was een speelse suite van korte stukken, gecomponeerd door Genevieve Murphy en door Feadan McCall gechoreografeerd. Gekleed in een ratjetoe aan uniformen betoonde 9×13 zich een hecht topensemble, dat de ritmisch gelaagde, tegen pop en dance aanschurende muziek met aanstekelijk plezier uitvoerde. Het geheel culmineerde in een pompende groove, waarbij percussionist Jeroen Geevers helemaal los mocht gaan op zijn snare – levensbevestigend muziektheater dat een grijns op je gezicht toverde.

Portretconcert

Subtieler, maar niet minder vrolijk en hoogstaand, was daarna het officiële openingsconcert. De Ragazze hadden altviolist en componist Garth Knox – die in lijn met het festivalthema een ‘held’ genoemd werd – uitgenodigd voor een portretconcert. Knox, voormalig altist van het Arditti Quartet en het Ensemble Intercontemporain van Pierre Boulez, heeft zijn sporen als topuitvoerder van nieuwe muziek ruimschoots verdiend. De laatste jaren profileert hij zich ook als componist van briljante, volstrekt eigenzinnige strijkersmuziek. Zo bewerkte hij een aantal variaties van de Franse barokcomponist Marin Marais voor eigentijdse speeltechnieken, met overrompelend resultaat: post-Middeleeuwse muziek met iriserende flageolettendansen, stuiterende bogen, vleugjes Keltische folk en opvallende microtonale excursies – ‘vals’ is ook maar een afspraak, vindt Knox.

Intieme brieven

Tussen twee vurige gespeelde delen van Janáceks strijkkwartet ‘Intieme brieven’ door vertolkte Knox op de viola d’amore de stem van Kamila, Janáceks decennia jongere minnares, voor wie hij het kwartet schreef. Met zijn geestige Quartet for one, waarbij de vier altvioolsnaren samen een ‘kwartet’ vormden, bleek Knox ook een begaafd kleinkunstenaar.

Het hoogtepunt was Knox’ tweede strijkkwartet, ‘Four into Twenty’, dat hij vorig jaar voor de Ragazze componeerde: muziek die alle kanten opging en toch een dwingende eenheid bood. Van grootstedelijke hectiek ging het via sf-fiddle-muziek naar een landerige ‘lockdown blues’, om na een bluesy vioolsolo uit te monden in een ernstig toegetakelde charleston.