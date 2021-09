Voormalige Catalaanse leider Puigdemont voorlopig weer op vrije voeten

Carles Puigdemont is voorlopig weer op vrije voeten. Dat melden Spaanse media. De voormalig regiopresident van Catalonië werd op donderdagavond aangehouden op de luchthaven van het Italiaanse eiland Sardinië. Een Italiaanse rechter heeft Puigdemont nu op vrije voeten gesteld in afwachting van de beoordeling van het arrestatiebevel dat Spanje tegen hem heeft uitgevaardigd. Hij moet wel op het eiland blijven.

Spanje wil Puigdemont terecht laten staan op eigen grondgebied naar aanleiding van een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië dat hij in 2017 organiseerde. Hij wordt gezocht voor „rebellie”, een misdrijf waar hij bij veroordeling een celstraf van 25 jaar voor kan krijgen. Na de arrestatie op Sardinië liet de Spaanse premier Pedro Sánchez weten dat Puigdemont zo snel mogelijk uitgeleverd moest worden aan Spanje. Volgens de advocaten van Puigdemont is het arrestatiebevel echter niet meer geldig.

Puigdemont was op Sardinië voor een bezoek aan de kleine Catalaanse afscheidingsbeweging die daar actief is. Hij werd op de luchthaven opgewacht door Italiaanse agenten en direct gearresteerd. Naar aanleiding van die arrestatie vonden er in Barcelona demonstraties plaats bij het Italiaans consulaat. De aanwezige betogers zwaaiden met Catalaanse vlaggen en riepen op tot vrijlating van Puigdemont. Ook bij het Europees Parlement in Brussel vonden protesten plaats. De huidige regiopresident van Catalonië, Pere Aragonès, heeft gezegd naar Italië af te reizen om Puigdemont bij te staan.