Vijf bergbeklimmers overleden door sneeuwstorm op Russische berg Elbroes

Vijf bergbeklimmers zijn donderdag om het leven gekomen toen ze werden overvallen door een plotselinge sneeuwstorm op de Russische Elbroes, de hoogste berg van het Europese continent. Dat hebben de Russische autoriteiten gezegd tegen staatspersbureau TASS. Veertien andere leden van het gezelschap werden door reddingswerkers in veiligheid gebracht.

De groep Russen, met daarin ervaren en minder ervaren sporters, kwamen rond 17.00 uur in de problemen door temperaturen van -20 graden Celsius, harde wind en zicht van minder dan een meter. Een van de vier professionele klimmers van het gezelschap daalde af en sloeg alarm. Voor vijf groepsleden kwam hulp te laat; zij stierven aan de gevolgen van onderkoeling. Zeker elf anderen zijn met onder meer botbreuken en onderkoeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij de urenlange reddingsoperatie waren bijna zeventig hulpverleners betrokken.

Extreme weersomstandigheden komen vaker voor op de Elbroes, een ruim 5.600 meter hoge berg ten noorden van de grens met Georgië. Op de top kunnen windsnelheden voorkomen tot boven de 100 kilometer per uur en kan de temperatuur ‘s winters dalen tot -50 graden Celsius. Omdat in de zomer meer kans is op zachter weer, is de berg met name in die periode populair onder klimmers.