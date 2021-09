Vier oud-topadviseurs Trump gedagvaard wegens Capitoolbestorming

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de Capitoolbestorming op 6 januari heeft vier voormalige topadviseurs van oud-president Donald Trump gedagvaard. Dat heeft commissievoorzitter Bennie Thompson vrijdag bekendgemaakt in een verklaring. Het gaat om Trumps toenmalige campagneleider Steve Bannon, stafchef Mark Meadows, socialemediadirecteur Dan Scavino en ambtenaar van het ministerie van Defensie Kashyap Patel. Het viertal moet medio oktober voor de commissie verklaren over hun rol bij de bestorming.

In de weken voor de rellen uitte Trump regelmatig via sociale media zijn onvrede over de volgens hem frauduleus verlopen verkiezingen. Op 6 januari hield hij een toespraak voor duizenden aanhangers, waarin hij hen opriep zich naar het Capitool te verplaatsen. Met name Democraten beschuldigden hem naderhand van het aanzetten tot geweld, maar Trump overleefde een afzettingsprocedure in het Congres.

Volgens Thompson hebben de vier naaste medewerkers van Trump voor en tijdens de rellen contact met hem gehad en hebben ze mogelijk relevante informatie over de wijze waarop het Witte Huis destijds heeft gehandeld. Bannon bijvoorbeeld zou Trump een week voor de rellen hebben aangespoord om zijn aandacht „volledig te richten” op 6 januari, de dag waarop de verkiezingsuitslag formeel werd vastgesteld. Daarnaast zouden Patel en Meadows tijdens de bestorming „non-stop” met elkaar hebben gesproken en zou Meadows contact hebben gehad met de organisatoren van de rellen.

Zeshonderd arrestaties

Verder lijkt het er volgens de commissie op dat Scavino op 6 januari in het bijzijn was van Trump. Voorafgaand aan de rellen promootte hij deze op Twitter en moedigde hij aanhangers aan om „onderdeel van de geschiedenis te zijn”. Het is voor het eerst dat de commissie iemand heeft gedagvaard.

De bestorming van het Capitool in Washington DC door een menigte Trumpaanhangers vond plaats op de dag dat het Congres bijeenkwam om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bekrachtigen. Demonstranten ramden ramen en deuren in, terwijl onder anderen parlementsleden en journalisten vluchtten en zich angstvallig verstopten in het gebouw. Zo’n zeshonderd mensen werden tijdens of na de bestorming gearresteerd. De parlementaire commissie heeft sinds de oprichting in de zomer duizenden pagina’s aan documenten opgevraagd bij overheidsinstanties. Doel van het onderzoek is uitvinden wat er precies is misgegaan tijdens en in de aanloop naar de rellen.