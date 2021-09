IC-verpleegkundigen Erasmus botsen met afdelingshoofd Diederik Gommers

Op de intensive care van het Erasmus MC, geleid door Diederik Gommers, is sprake van een vertrouwenscrisis. Zeker twintig verpleegkundigen hebben brandbrieven naar de leiding gestuurd. Daarin beschrijven ze hun wanhoop over de „uitputtingsslag” die de coronapandemie voor hen is, en het dedain van de leiding over hun klachten. Het personeel voelt zich niet gehoord door het management en Gommers, die ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is. Ook heeft een aantal medewerkers klachten ingediend bij de ombudsman van het ziekenhuis.

Afgelopen maandag liep een crisisbijeenkomst tussen Gommers, IC-directeur Johanneke Mulder en het verontruste personeel uit de hand. Dat blijkt uit een interne, anderhalf uur durende video-opname van de bijeenkomst, die is bekeken door NRC. In de bijeenkomst presenteert Gommers plannen om de 40 intensive care bedden in het Erasmus MC uit te breiden naar 50 of zelfs 56, zonder enige steun onder het personeel. De bijeenkomst ontaardt vervolgens in een confrontatie tussen Gommers en Mulder aan de ene kant en een aantal IC-verpleegkundigen aan de andere kant. Zij zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de leiding van de IC.

Eén verpleegkundige, drie patiënten

Het Erasmus MC heeft tijdens de twee coronagolven telkens meer coronapatiënten opgenomen dan sommige andere ziekenhuizen. Daardoor kreeg het Erasmus een relatief groot aandeel coronapatiënten op de IC. In de video zegt Gommers dat de directies van andere ziekenhuizen minder patiënten opvingen dan was afgesproken. „Als zij de afspraken niet nakomen... Als zij de boel belazeren.” Een verpleegkundige in de zaal zegt daarop: „Misschien hebben zij wél naar hun personeel geluisterd.” Gommers: „Dat vind ik flauw.”

De IC-verpleegkundigen in Erasmus MC hebben lange tijd elk drie ernstige patiënten tegelijk moeten verzorgen, waar ze normaal één of hooguit twee onder hun hoede hebben. De afspraak was volgens Gommers dat álle IC’s dat zouden doen, maar dat is niet gebeurd. Een verpleegkundige in de zaal: „Wij zijn niet beschermd.”

Het ziekteverzuim op de IC in het Erasmus MC is hoog. Verpleegkundigen hebben, zeggen ze, de leiding keer op keer gevraagd niet nog verder „op te schalen” en meer IC-patiënten op te nemen. Ze verwijten de leiding van de afdeling (Gommers) en van het ziekenhuis (Ernst Kuipers) dat die toch meer bedden hebben opengesteld. „Over onze rug”, aldus één verpleegkundige tijdens de bijeenkomst. Een ander, die eerder al bij Gommers aanklopte, zegt: „Toen ik tegenover je zat zei je dat ik me aanstelde, dat we zeurden. En hier zeg je dat je het gesprek wilt aangaan. Diederik, ik vertrouw je voor geen cent.”

Op de bijeenkomst, waarvan de toon allengs grimmiger wordt, gooit intensive care-directeur Johanneke Mulder olie op het vuur door de aanwezigen verwend gedrag te verwijten. Zij zegt dat de verpleegkundigen op de IC veel meer aandacht en cadeaus hebben gekregen dan die op andere afdelingen, zoveel dat ze „misselijk naar huis” konden vanwege alle gedoneerde pizzapunten en taarten. Ook organiseerde het ziekenhuis een zomerfeest, speciaal voor de IC-afdeling. Voor extra salaris voor de verpleegkundigen was echter geen budget, zegt zij. „De organisatie mág daar ‘nee’ tegen zeggen,” al is dat „dan niet de boodschap die je wilt horen.”

Rupsje nooitgenoeg

Na het lezen van alle boze brieven van verpleegkundigen, is de conclusie van IC-directeur Mulder (een bedrijfskundige die eerder onder meer voor Twynstra Gudde werkte) dat het personeel, zo zegt ze tijdens de bijeenkomst, zit te zeuren. „Ik krijg een beetje een rupsje nooitgenoeg-indruk.” Daarop reageert een verpleegkundige uit de zaal: „We zijn gekwetst en niet gehoord, en daar gaan jullie aan voorbij. Je kunt er nog zo veel saucijzenbroodjes tegenaan gooien.” Een ander zegt: „Wij hebben in het voorjaar al aangegeven dat we niet meer willen opschalen en toen werd er tóch opgeschaald. Ik ben daar boos over.”

Gommers zegt vrijdagochtend in een reactie dat hij overvallen is door alle emoties die loskwamen tijdens de gefilmde bijeenkomst. Maar ook dat hij „niet gaat beloven dat er niet meer wordt opgeschaald.” Volgens Gommers is de aanleiding voor de onrust het voorstel om desnoods geneeskunde-studenten te laten bijspringen op de IC. Bij eerdere pieken werden andere verpleegkundigen als „buddy” toegevoegd aan de IC-staf, maar dat systeem functioneerde niet goed. Verder moeten gesprekken met externe ‘burn out-coaches’ en met de eigen teamleiders de stress en onrust onder de verpleegkundigen in goede banen leiden, aldus Gommers.