Topvrouw Huawei sluit akkoord met justitie VS en ontloopt verdere vervolging

Meng Wanzhou, de topbestuurder van het Chinese telecombedrijf Huawei, heeft een akkoord gesloten met Amerikaanse aanklagers in een fraudezaak die al enkele jaren loopt. Dat melden Amerikaanse media. Bepaalde aanklachten komen te vervallen en de vervolging wordt niet doorgezet, zolang Meng zich aan de voorwaarden van de deal houdt. Met het akkoord kan Meng Canada verlaten en terug naar China reizen.

Met het akkoord komt een einde aan een diplomatieke rel die begon in 2018, toen de financiële topvrouw van het Chinese telecomconcern werd gearresteerd op de luchthaven van Vancouver. De Verenigde Staten hadden Canadese autoriteiten verzocht Meng te aan te houden vanwege valsheid in geschrifte. Ook zou Meng gelogen hebben over de banden van Huawei met een bedrijf dat de handelssancties van de VS tegen Iran overtrad. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Meng toegegeven gelogen te hebben over deze banden.

Lees ook: China veroordeelt Canadees Michael Spavor tot elf jaar cel wegens spionage

Na haar arrestatie in 2018 moest Meng, dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, in Vancouver blijven en moest ze een enkelband dragen terwijl de Canadese autoriteiten zich bogen over een uitleveringsverzoek van de VS. China reageerde furieus op de arrestatie van het financiële hoofd van Huawei en pakte in hetzelfde jaar twee Canadezen in China op: oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor.

Canada noemde die arrestaties een vergelding voor de arrestatie van Meng. Spavor is inmiddels veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Of de twee Canadezen, die in China worden beschuldigd van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, nu vrijkomen is niet bekend.