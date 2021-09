‘Als je gaat ondernemen, begin dan zo jong mogelijk’

Tijdens een reis door de Verenigde Staten ging het mis. Het was december 2018 en Stijn Koster had net zijn Rotterdamse hostingbedrijf i3D.net voor miljoenen verkocht aan game-ontwikkelaar Ubisoft. Koster, die het nieuws persoonlijk aan zijn Amerikaanse klanten wilde vertellen, stortte in. Oververmoeid.

Bedrijf verkocht

Stijn Koster (37), geboren in Kerkrade, is oprichter van het Rotterdamse bedrijf i3D.net, dat zich toelegt op de verhuur van gameservers. Koster verkocht zijn bedrijf in 2018 aan het Amerikaanse Ubisoft.

Hij vloog terug naar huis en sliep drie maanden lang veertien uur per dag. „De dokter zei: ‘je hebt de ziekte van Pfeiffer’. Ik wist het niet eens”, vertelt Koster in de directiekamer van zijn kantoor in Capelle aan den IJssel. „Altijd was ik met werk bezig. De rest was bijzaak.”

De in het Limburgse Kerkrade geboren Koster (37) is een van de meest succesvolle jonge ondernemers van Nederland. Als 18-jarige begon hij vanuit zijn kamer in Rotterdam, waar hij economie en informatica studeerde, servers in elkaar te schroeven, die hij gebruikte om via internet spellen tegen anderen te kunnen spelen.

Toen zijn vrienden vroegen of hij niet nog een paar servers kon bouwen, had hij zijn eerste klanten. Na een jaar telde zijn bedrijf i3D.net honderd servers, waarvan Koster de capaciteit verhuurde.

In de jaren daarna groeide i3D.net (90 werknemers) uit tot een van de grootste hostingproviders voor games. Het bedrijf faciliteert met tientallen datacentra overal ter wereld de online infrastructuur voor het spelen van de grootste games ter wereld, onder meer van de Amerikaanse miljardenbedrijven EA, Epic Games en Discord.

De coronacrisis gaf een enorme impuls aan online gaming. Het bedrijf van Koster groeide mee: in 2020 verdubbelde de omzet van i3D.net. Officieel rapporteert dat geen cijfers, maar volgens Koster „is het al sinds de oprichting winstgevend”. Dit jaar groeit de omzet, ergens tussen de 100 en 200 miljoen euro per jaar, opnieuw, met 50 procent.

Toen Koster zijn bedrijf in 2018 verkocht aan Ubisoft – een van zijn belangrijkste klanten – was hij 34 jaar. Hoeveel geld Koster, destijds de enige aandeelhouder, ontving is niet bekend: schattingen variëren van 100 miljoen tot 250 miljoen euro. Onderdeel van de deal was dat hij directeur van i3D.net bleef. Dat valt nu als een soort dochteronderneming onder het grote Ubisoft.

De verkoop heeft hem rust gegeven. Koster is veertig kilo afgevallen, sport een paar keer per week, ziet „de zon niet meer opkomen” en kan „de computer wat makkelijker uitzetten”, vertelt hij. En hij heeft eindelijk tijd voor zijn gezin met jonge kinderen.

„Ik kan het iedereen aanraden: als je gaat ondernemen, doe dat dan vooral zo jong mogelijk. Dan kun je leven om te werken”, zegt Koster. „Maar al die lange nachten, het opofferen van een privéleven, er altijd moeten staan: op een gegeven moment is dat niet meer gezond.”

Hard knokken

Dat Koster al zo jong een succesvol bedrijf opbouwde, had dus voordelen, maar ook nadelen. Hij vertelt dat hij soms moest knokken om serieus genomen te worden. „De eerste tien jaar van m’n bedrijf heb ik moeten uitleggen wat ik deed en hoorde ik vaak: spellen? Dat is voor kinderen”, zegt hij. „Aan de bank moest ik uitleggen: dit zijn beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven die een miljardenomzet draaien. Inmiddels is dat gelukkig omgedraaid: gaming is groter dan Hollywood en een enorme groeimarkt.”

De kunst is je visie zó over te dragen dat anderen het weer aan hun mensen doorgeven

Naarmate zijn bedrijf groeide, moest Koster ook leren leidinggeven. De eerste jaren was het eenvoudig: i3D.net zat in een kantoortje in het centrum van Rotterdam. „Een echte start-up. Iedereen was vrij en ongebonden en ’s avonds gingen we samen eten. Je deed alles als groep: van formeel leidinggeven was geen sprake.”

Naarmate het bedrijf groeide, veranderde Kosters rol. „Je geeft leiding aan een groep managers die dicht bij jou staat, en die geven weer leiding aan de groep daaronder. De kunst is je visie zó over te dragen dat anderen het weer aan hun mensen doorgeven.”

Koster heeft moeten leren dat hij minder direct moest communiceren. „Ik heb altijd een sterke mening gehad en was gewend om in oplossingen te denken en daar snel op te handelen. Hoe groter het bedrijf, hoe intimiderender het kan zijn als iemand met de directeur een gesprek heeft”, zegt hij. „Ik vind het fijn om met mensen in discussie te gaan en juist van tegengas kan ik veel leren. Maar naarmate je groter wordt, heb je ook meer mensen in dienst die het moeilijk vinden om dat soort gesprekken te voeren. Tegenwoordig ben ik wat vaker degene die in een vergadering als laatste het woord neemt.”

Koster heeft de extra ruimte in zijn agenda gebruikt om weer te gaan studeren: hij volgde dit jaar een opleiding voor commissarissen aan de Nyenrode Business Universiteit. Zijn ideaal is rond zijn veertigste iets „nieuws te doen wat ik nog niet kan”, zegt Koster. „Maar zolang ik plezier in m’n werk heb, wil ik dit blijven doen. Het moment dat mijn agenda én mijn hoofd leeg zijn, moet nog aanbreken.”