Terug naar de roots van Wout van Aert, de wereldster die bescheiden is gebleven

In het clubhuis van de Lilse wielervereniging Het Vliegend Wiel moet eerst een stoel opzij worden gezet en een bank worden beklommen. Dan kan bestuurslid Marc Laenen met zijn wijsvinger op de grote groepsfoto aan de muur precies de kleine jongen met de grote bos zwart haar aanwijzen die in kleermakerszit op de eerste rij zit.

Het is dezelfde jongen van wie buiten een manshoge afbeelding op het raam is geplakt. Daar is hij zo’n dertien jaar ouder, heeft hij de Belgische driekleur op zijn wielershirt staan en hangt er om zijn nek een zilveren olympische medaille. Wout van Aert, de Belgische hoop voor de wegwedstrijd bij de WK wielrennen deze zondag.

„Ik denk dat hij een jaar of dertien, veertien was toen hij lid werd van onze club”, zegt Laenen. Als de volwassen leden van de club een rondje gingen fietsen richting de heuvels van Scherpenheuvel, zo’n veertig kilometer verderop, dan ging de jonge Van Aert mee. Laenen: „En kleine Wout kwam toen al telkens als eerste boven.”

Van Aert is de grote favoriet voor de regenboogtrui dit weekeinde. Hij heeft de vorm, getuige zijn tweede plek in de tijdrit afgelopen zondag en de vele overwinningen die hij dit seizoen op zijn naam schreef. Hij heeft een team vol Belgische wereldtoppers om zich heen, van wie hij de uitgesproken kopman is. Hij heeft de steun van de thuisfans, die afgelopen zondag al massaal langs de weg stonden en dit weekeinde in nog grotere getale zullen komen opdagen. Het parcours, dat over ruim 260 kilometer van Antwerpen naar Leuven leidt, en met de vele heuveltjes en al het draaien en keren veel weg heeft van een combinatie tussen de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, ligt hem goed.

Volksaard

In Van Aerts geboortedorp Lille (spreekt uit: lil-lè), een landelijk gelegen lintdorp veertig kilometer ten zuiden van Breda met een drukke doorgaande weg, is er in de week voorafgaand aan de grote wedstrijd echter weinig enthousiasme te bespeuren. Hier en daar hangt in een raam een poster met de tekst ‘Lille supportert Wout’, en bij het gemeentehuis feliciteert een spandoek hem met zijn zilveren medaille op de olympische tijdrit in Tokio, maar van een uitgelaten stemming is geen sprake.

Het zal de plaatselijke volksaard zijn, zegt Peter Van Glabbeek, die met zijn vrouw het café De Crawaett aan het dorpsplein bestiert. „De mensen uit deze regio, in Kempen, zijn bescheiden. We zijn niet van die roepers.” Het is een karaktereigenschap waar de dorpelingen trots op zijn – en die ze herkennen en waarderen in Van Aert, de wereldster uit eigen gelederen.

De supportersvereniging, met Danny Aerts (tweede van links), in hun clubhuis: de parochiezaal.

„Hij heeft geen kapsones, hij is altijd een gewone, nuchtere volksjongen gebleven”, zegt Danny Aerts, getooid in pet, T-shirt en trainingsjack met daarop Van Aerts naam. Hij is lid van de supportersvereniging van Van Aert, die samenkomt in de parochiezaal naast de Sint-Pieterskerk. Die wordt ook gebruikt als biljart en café voor de bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum.

De fanclub heeft zo’n negenhonderd leden, vooral uit België maar ook uit Nederland, tot aan Friesland toe. De plannen voor de vereniging ontstonden naast het parcours van het WK veldrijden in Hoogerheide in 2014, waar Van Aert wereldkampioen werd bij de beloften. „Hij had nog geen fanclub, hij komt hier vandaan en hij is de beste die we ooit hebben voortgebracht”, zegt Aerts. Dus was de oprichting snel een feit.

Want hoewel Van Aert al een aantal jaar net over de grens in buurgemeente Herentals woont, beschouwen de Lillenaren hem nog altijd ‘als een van ons’. Iedereen kent de renner of zijn ouders wel op een of andere manier. De vrouw in broodjeszaak Pierrot, waar een gesigneerd Jumbo-Vismashirtje aan de muur hangt, woont bij Van Aert in de straat. „Hij komt hier vaak een pasta halen”, vertelt ze. Vincent Goossens, de 28-jarige wethouder sport van de gemeente, kent Van Aert nog uit zijn jeugd. Zijn vader is de huisarts van de familie.

Een van de leden van Van Aerts supportersvereniging is oud-buurjongen en jeugdvriend Lorenz Vloemans. Hij vertelt hoe Van Aert zijn eerste mountainbike kreeg na zijn communie. Daarmee ging hij met zijn vrienden in de omliggende heuvels en weiland crossen. „We bouwden ons eigen parcours, legden zelf kombochten en jumps aan. Het parcours veranderden we de hele winter door”, zegt Vloemans. Destijds verdeelde Van Aert zijn tijd nog tussen fietsen en voetballen, al ging hij liever fietsen „omdat hij daarmee vaker won dan met voetbal”, zegt Vloemans.

Want als er één ding is waar Van Aert niet tegen kan, dan is het tegen zijn verlies, zeggen de Lillenaren. „Dan kun je hem beter even met rust laten”, zegt Aerts van de supportersvereniging. Vroeger wilde hij nog wel eens vals spelen om een naderende nederlaag af te wenden, zegt Vloemans. „Maar meestal won hij. We hadden al snel door dat hij veel talent had.”

Reputatie

Van Aert is niet de eerste goede wielrenner die Lille voortbrengt. Met name in het veldrijden heeft het dorp een reputatie hoog te houden als geboortegrond van kampioenen: wereldkampioenen Paul Herygers, Sanne Cant en Erwin Vervecken, een van Van Aerts jeugdidolen, komen er ook vandaan.

Het zal te maken hebben met de grote hoeveelheid wielerclubs in de gemeente, denkt caféhouder Van Glabbeek, zelf aangesloten bij De Moedige Supporters (DMS). In de vier dorpskernen van Lille zijn er tussen de tien en vijftien fietsverenigingen, en jaarlijks organiseert DMS de Krawatencross, een veldrit waarop jaarlijks 15.000 toeschouwers afkomen en waar zowel Van Aert als zijn grote rivaal Mathieu van der Poel al meerdere malen als winnaar over de streep kwamen. „Al die jonge jongens zien hun vader op zondag op de fiets vertrekken, dus die willen dat ook. Zo fietst iedereen hier”, zegt Van Glabbeek.

Zo ging het ook met Van Aert. Zijn ouders Henk en Yvonne zijn al meer dan twintig jaar lid van Het Vliegend Wiel, vertelt bestuurslid Laenen op het terras van het clubhuis. Ze fietsen wekelijks een rondje mee. Alsof de duivel ermee speelt, fietst even later vader Henk langs voor zijn wekelijkse rondje met de gepensioneerde leden van de vereniging.

En dus sloot Van Aert zich als kleine jongen al aan bij een wielerclub. In zijn jonge jaren werd hij daarbij ondersteund door de lokale gemeenschap, zegt Van Glabbeek. En niet alleen Van Aert. Een deel van de opbrengsten van de Krawatencross wordt gebruikt om jonge renners uit de gemeente financieel bij te staan. In zijn café laat Van Glabbeek een schoolbord zien met namen van een nieuwe generatie talenten. Naast de achttien van de jonge renners staan met krijt hun meest recente wedstrijden en uitslagen genoteerd.

Van Aert begon in zijn jeugd al snel met winnen, ook al moest hij tot zijn achttiende wachten op de groeispurt die hem tot zijn huidige lengte van 1,87 meter bracht. „Maar hij eet liever zijn stuur op dan dat hij iemand laat wegrijden”, zegt Aerts. Mentaal is Van Aert ijzersterk, zeggen zijn streekgenoten. Van Glabbeek vertelt over de keer dat Van Aert vals startte bij het Belgisch kampioenschap veldrijden voor beloften in 2014. Hij werd uit de wedstrijd gehaald. „Hij bleef rustig, ging gewoon in zijn camper zitten. Een paar weken later werd hij wereldkampioen.”

Huismus

De laatste jaren is de afstand tussen Van Aert en zijn geboortedorp wat groter geworden, merken ze in Lille. Niet alleen omdat hij fysiek wat verderop is gaan wonen in Herentals, maar ook omdat hij gesteld is op zijn privacy. Sinds hij door al zijn successen vaak wordt herkend, gaat hij bijvoorbeeld weinig meer mee stappen, zegt jeugdvriend Vloemans. „Hij houdt zijn privéleven graag gescheiden van zijn wielercarrière. Wat dat betreft is hij echt een huismus, dat was hij vroeger al. Als hij langer dan een week weg was op kamp kreeg hij heimwee.”

Van Aert weet dat alle aandacht die hij krijgt bij zijn status in het wielrennen hoort, maar hij trekt zich liever terug in de cocon van zijn kersverse gezinnetje, met jeugdliefde Sarah en zijn in januari geboren zoontje Georges.

’t Vliegershof, het clubhuis van de wielervereniging Het Vliegend Wiel in Lille. Foto Merlin Daleman

Het is een eigenschap die hij heeft meegekregen van zijn ouders, zegt Laenen van Het Vliegend Wiel. „Fans komen hier langs en willen met zijn ouders op de foto, of een praatje maken. Dat vinden ze maar vervelend.” Ze hebben nu een emailadres van Wouts management bij de bar gelegd.

Wat ook is veranderd, is dat Van Aert meer wegwedstrijden is gaan rijden. „Bij het veldrijden zie je hem negen keer voorbij komen, bij een wegwedstrijd maar één keer”, zegt Aerts.

Nog altijd reist de fanclub naar elke veldrit die Van Aert rijdt, maar bij wegwedstrijden kiezen ze alleen de belangrijkste wedstrijden uit. En de afgelopen anderhalf jaar was het bezoeken van races door corona al helemaal niet mogelijk.

Maar nu mag het weer, wedstrijden bijwonen, en dus zal de supportersvereniging met zeker zestig man naar Leuven afreizen. Bescheiden als de Lillenaren zijn, willen ze niet meer dan hun hoop uitspreken op een overwinning voor Van Aert. „Het is toch de topfavoriet hè, en die wint meestal niet”, verwoordt Van Glabbeek het voorzichtige sentiment.

Het zal hoe dan ook een groot feest worden zondag, verwacht Vloemans. „Er zal zoveel volk langs de kant staan, iedereen zal zien dat België een wielerland is. En als Wout wint, dan zullen alle cafés te klein zijn.”