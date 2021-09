Sloten van 18 Amsterdamse Albert Heijn-filialen dicht gelijmd

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de sloten van achttien filialen van Albert Heijn in Amsterdam dicht gelijmd. Dat bevestigt een AH-woordvoerder vrijdagochtend. Hierdoor konden meerdere van de getroffen zaken lange tijd de deuren niet openen.

„Inmiddels zijn alle winkels weer open”, laat de woordvoerder weten. De supermarktketen kan niets zeggen over de reden van de actie en noemde ook niet om welke filialen het ging. Niemand heeft verantwoordelijkheid voor de blokkades opgeëist.

De politie doet onderzoek naar de incidenten. „Wij hebben negen meldingen binnengekregen en naar aanleiding daarvan doen wij onderzoek”, aldus een politiezegsman. „Dat betekent dat we beeldmateriaal gaan bekijken en proberen te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is”. De woordvoerder liet weten dat momenteel nog geen persoon of organisatie in beeld is.

Door de lijmacties gingen meerdere deuren niet open. Ook konden sommige rolluiken niet omhoog worden gehaald. Personeel moest op diverse locaties buiten wachten tot zij aan het werk konden.