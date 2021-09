Premier Rutte hamert bij VN op internationale klimaataanpak

Premier Mark Rutte heeft in zijn speech bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gehamerd op een voortvarende internationale aanpak van de klimaatproblematiek.

„Klimaatverandering is niet langer een theoretisch doemscenario, maar voor velen al harde realiteit”, zei Rutte, verwijzend naar droogte en orkanen in het Caribische deel van het Koninkrijk, overstromingen in Nederland en de buurlanden deze zomer en extreme temperaturen elders ter wereld.

Volgens Rutte hebben ontwikkelde landen een verantwoordelijkheid om ontwikkelingslanden te helpen met het nemen van concrete maatregelen. „We moeten het doel om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden binnen handbereik houden en we kunnen niet toestaan dat politieke spanningen tussen landen dat doel in de weg staan.”

Ook veel andere regeringsleiders vragen in hun toespraken bij de VN dezer dagen aandacht voor klimaatbeleid. Zo beloofde de Chinese president Xi Jinping dinsdag dat China geen kolencentrales meer gaat bouwen in het buitenland en zei hij ontwikkelingslanden te gaan helpen met verduurzaming.

Premier Rutte stond in zijn toespraak bij de 76e jaarvergadering van de VN ook stil bij de „aanhoudende dreiging” van de coronapandemie en de „tragedie” die deze zomer heeft plaatsgevonden in Afghanistan. Rutte stelde dat de wereld ondanks de grote problemen met het klimaat, corona en in Afghanistan niet moet vervallen in cynisme en fatalisme.