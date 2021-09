Notting Hill-regisseur Roger Michell (65) overleden

De Britse regisseur Roger Michell is op 65-jarige leeftijd overleden. Hij regisseerde onder meer de bekende film Notting Hill met Julia Roberts en Hugh Grant. Zijn familie deelde het nieuws donderdag met de internationale pers, Michell was een dag eerder al overleden. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.

De film Persuasion, naar een boek van Jane Austen, was de eerste speelfilm die Michell regisseerde. De film kwam uit in 1995 en ontving goede recensies. Hij vergaarde meer bekendheid met Notting Hill (1999), waarin de eigenaar van een slechtlopende reisboekenwinkel (Hugh Grant) verliefd wordt op een beroemde Amerikaanse filmster (Julia Roberts) als ze elkaar ontmoeten in zijn winkel in de Londense wijk Notting Hill. De producent van de film stelde later dat hij in Roger Michell de ideale regisseur had gevonden.

Notting Hill werd genomineerd voor een Golden Globe en behaalde uiteindelijk diverse andere prijzen, zoals de prijs voor beste Britse filmkomedie en de publieksprijs bij de Bafta-awards, de prijzen van de Britse Film- en Televisieacademie. Verder regisseerde Michell verschillende andere films, zoals het komedie-drama Venus en het romantische drama My Cousin Rachel, waarvan het script ook geschreven was door de Britse regisseur.

Lees ook: Niemand kocht wat in beroemdste winkeltje in Notting Hill