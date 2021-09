Negen mannen aangehouden op verdenking voorbereiden aanslag

De politie heeft donderdag negen mannen aangehouden in Eindhoven op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het negental zou ook aan het trainen zijn voor de mogelijke aanslag. Volgens het OM hangen zij het gedachtegoed van de extremistische beweging ISIS aan.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een onderzoek dat deze zomer is begonnen op basis van informatie van inlichtingendienst AIVD. De verdachten, allen tussen de 18 en 31 jaar oud, hebben de Nederlandse nationaliteit. Een van hen is geboren in Afghanistan. Zij worden naast het voorbereiden van een aanslag verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen bij het doorzoeken van de woningen van de mannen, wel werden computers en harde schijven in beslag genomen. Deze vrijdag zijn de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. In afwachting naar het onderzoek naar hun plannen en motieven mogen zij alleen contact met hun advocaten hebben.