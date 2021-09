‘Door de verschillende tijdzones ben ik eigenlijk altijd aan het werk’

‘De prijs die je betaalt voor het leiden van een internationaal kappersimperium? Vroeg opstaan, mijn wekker gaat om half zes. Ik woon in New York, waar we een zaak hebben, in Nederland is het dan al middag. In Bali, twee salons, valt dan net de avond. Door die verschillende tijdzones ben je eigenlijk altijd aan het werk. Ik hou dit tempo vol door dagelijks te sporten en supergezond te eten. Tussen de middag doe ik een powernap en kan ik er weer tot de avond tegenaan, daardoor voelt het alsof ik twee dagen in één heb.

New York en Bali Rochelle Peetoom (30) geeft leiding aan kappersbedrijf Rob Peetoom, met vijftien salons en 350 medewerkers in Nederland, New York en op Bali. Ze studeerde economie in Barcelona en een semester finance aan Harvard. Haar broers en zus zijn ook betrokken bij het bedrijf.

„Als puber werkte ik ’s zomers al in de zaken van mijn vader, Rob. Hij begon in 1969 met de eerste, nu zijn het er vijftien. Ik hielp met jassen aannemen, koffie zetten, haren vegen. Geld kreeg ik niet; je hebt toch een dak boven je hoofd, zei hij dan.

„Als mensen mij vragen hoe het was om de leiding over het bedrijf te krijgen, zeg ik: die positie heb ik niet gekregen, ik heb ervoor gewerkt. Juist als ‘dochter van’ voelde ik dat ik wat te bewijzen had. Daarom heb ik eerst economie gestudeerd, verschillende bedrijfjes opgezet en stage gelopen bij l’Oréal en de Britse Vogue.

„Zo rond 2015 raakte ik steeds meer betrokken bij het bedrijf. Ik begon op het hoofdkantoor in Haarlem, deed de marketing en sociale media, en wist dat ik influencers moest inzetten om een jongere generatie te bereiken. In dat jaar openden we onze tweede salon op Bali. Ik merkte toen dat de organisatie misschien te groot werd voor de leiderschapsstijl van Rob. Hij was de creatieve geest, zorgde voor bezieling op de vloer. Maar hij had geen economische studie gevolgd, was minder van de strategie, het overzicht en de langetermijnplanning.

Nervositeit

„Ik merkte dat er in het bedrijf verschillende eilandjes waren ontstaan en een zekere mate van vernieuwingsdrift ontbrak. Dus klopte ik steeds vaker bij Rob aan: waarom doe je dit zo? Kan dit niet anders? Ik wist hem te overtuigen met mijn adviezen en ging me zo langzaamaan bezighouden met steeds meer aspecten van het bedrijf: de kappersopleiding, het personeelsbeleid, de langetermijnstrategie, de financiën. In het begin was dat soms moeilijk: ‘zij deed toch de sociale media, waar bemoeit zij zich mee?’

„Ik denk dat leiderschap in je persoonlijkheid zit, je kunt het moeilijk aanleren. In mijn geval ben ik oplossingsgericht, vooruitdenkend en helder in mijn communicatie. Ik ben wat je noemt een anxious achiever – ik kan nerveus worden vanuit het idee dat ik bepaalde doelen niet snel genoeg bereik. Dat geeft mij de kracht om hard te werken. Toch toon ik die nervositeit minder: naar de buitenwereld wil ik laten zien dat ik sterk in mijn schoenen sta, zo krijg je meer mensen mee.

„Waar mijn vader alle besluiten in zijn eentje nam, ben ik juist voor delegeren. Ik heb een nieuw managementteam aangenomen, en met zijn vijven nemen wij de belangrijkste beslissingen. We vullen elkaar aan: mijn kracht ligt vooral bij marketing en branding.

„Ik ben op m’n best tijdens een crisissituatie, oplossen daarvan geeft mij energie. In 2020, ik was pas een jaar de baas, sloeg de pandemie toe. Mijn management en ik waren dag en nacht aan het werk, we moesten telkens nieuwe beslissingen nemen voor onze 350 medewerkers.

Wel denk ik dat het makkelijker was geweest als ik ouder was én man: als jonge vrouw moet je toch opboksen tegen vooroordelen

„Wat een baas verdient? Momenteel weinig – door de pandemie heeft ons bedrijf veel cash verloren. Als ik je mijn bankrekening laat zien, word je niet blij. Tijdens gezonde jaren hadden we een omzet van ongeveer 20 miljoen euro, de afgelopen twee jaar lag dat 10 procent lager. We overwogen de salon in Brooklyn te sluiten, vanwege de huur à 30.000 dollar per maand. Maar uiteindelijk heb ik na zes maanden onderhandelen met mijn huurbaas een fikse korting weten te bedingen voor de komende twaalf jaar. Daardoor staat de zaak er financieel gezien weer gezond voor. Ikzelf verdien nu niet meer dan de mensen in de andere managementfuncties op het hoofdkantoor. Dat komt later, als we weer meer winst gaan maken.

Vooroordelen

„Jong leider zijn heeft genoeg voordelen: je energie, je bewijsdrang. Omdat ik single ben en geen kinderen heb, kan ik mijn werk alles geven. Wel denk ik dat het makkelijker was geweest als ik ouder was én man: als jonge vrouw moet je toch opboksen tegen vooroordelen.

„Ik heb grote plannen voor Rob Peetoom, ik wil dat we de Chanel worden van de beauty-industrie. Juist omdat het een familiebedrijf is, wil ik beschermen wat mijn vader heeft opgebouwd. Zijn verwachtingen zijn hoog, maar hij gelooft in mij.”