Maïs: een godenspijs met bijsmaak

Henk Boom: Wij zijn maïs. De exodus van een goddelijk graangewas. Atheneum. 319 blz. €21,99 ●●●●●

Voor een goddelijk gewas zorgt maïs voor behoorlijk wat problemen. In ontwikkelingslanden is het voor 900 miljoen mensen met een inkomen van minder dan twee dollar per dag de belangrijkste voedselbron, maar veel andere maïs verdwijnt in dierenmagen. Met alle maïs die jaarlijks in veevoer belandt, kan de gezamenlijke bevolking van India en China worden gevoed. De door goedkope maïs onstuimig groeiende veestapel is niet te combineren met een leefbare aarde. Nog een schaduwkant van het gele gewas: zoete high-fructose corn syrup (fructosestroop) zit sinds medio vorige eeuw in tal van etenswaren en is deels verantwoordelijk voor de obestitas-epidemie in de westerse wereld.

Over zo’n onderwerp een vrolijk boek schrijven valt niet mee, maar het is journalist Henk Boom gelukt. In Wij zijn maïs. De exodus van een goddelijk graangewas bekijkt hij de gele kolven van alle kanten.

Maïsgoden

Hij begint met de ‘ontdekking’ van de plant door de Europeanen die in de zestiende eeuw de Amerika’s veroverden. De oorspronkelijke bewoners die ze er aantroffen, consumeerden toen al duizenden jaren maïs en hadden een bijzonder innige band met het gewas. Ze hielden met mensenoffers hun maïsgoden tevreden.

Eenmaal verhuisd naar Europa ging de herkomst van maïs al gauw verloren. In Nederland werd de plant bekend als ‘Turks koren’. Dat maïs niet in de bijbel voortkwam, zorgde ook voor de nodige verwarring.

Pronken

Aanvankelijk was maïs een gewas waarmee de rijken pronkten in hun botanische tuinen, maar in de loop der eeuwen werd het vooral voedsel voor de armen. Dat had soms catastrofale gevolgen. Als maïs niet goed bereid wordt, neemt het lichaam er geen vitamine B3 uit op, wat leidt tot de in potentie dodelijke huidziekte pellagra. Die teisterde tussen de achttiende en begin twintigste eeuw de armste delen van Europa en de VS.

Boom sluit zijn boek af met een bespiegeling over de toekomst van maïs. De wereld kan niet meer zonder het gewas, maar er moet een manier worden gevonden om de relatie gezonder te maken, dat is wel duidelijk.