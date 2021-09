Lionel Messi is ook maar een mens

Na het EK 2020 en de Copa América was het duidelijk voor mij dat het een zwaar jaar zou worden voor de spelers die ver zouden reiken met hun teams. Cristiano Ronaldo was een lang toernooi bespaard gebleven door een vroege uitschakeling in de achtste finales tijdens het EK. Hij kon toch van een redelijke vakantietijd genieten en zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Hetzelfde gold voor onze Nederlandse voetballers.

Drie weken rust is beter dan twee weken. Ik heb het zelf vaak genoeg meegemaakt. Die ene week kan het verschil maken voor hoe de rest van het jaar de fitheid van een speler eruit ziet.

Messi heeft na jaren van vergeefse pogingen eindelijk de Zuid-Amerikaanse bekerfinale gewonnen, tegen aartsrivaal Brazilië. Mooier kon niet voor Messi en de Argentijnse ploeg. De emoties waren in alle vormen aanwezig bij de superster. Zelden heb ik zo’n ontlading bij hem gezien. Schitterend moment.

Een lange maand, die voor Messi leidde tot een verkorte vakantie. Toen hij na zijn korte vakantie terug kwam bij FC Barcelona was er zicht op een nieuw begin met Ronald Koeman en de club. De vreugde was ook groot bij Memphis Depay; hij kon niet wachten om met de assistmachine te gaan spelen en samen goals te maken en te vieren met Messi.

Georginio Wijnaldum zag er goed uitgerust uit bij zijn aankomst in Parijs. Had zijn focus gericht op het leiden van het middenveld, waarvandaan hij Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi en de andere spitsen zou ondersteunen. Ik geloof dat Paris Saint-Germain tijdens deze spelers transfermarkt een paar doelen had gesteld om nog competitiever te zijn, zodat ze meer kans zouden hebben om de Champions League te winnen.

Steven Spielberg is een ongelooflijk creatieve filmregisseur, maar zelfs hij had niet het script kunnen bedenken van de laatste weken die de transfermarkt in de zomer bepaalden.

FC Barcelona had alle plannen met Messi geopenbaard, de fans allerlei beloftes gedaan, en het vertrouwen in trainer Ronald Koeman – terecht – niet onder banken of stoelen gestoken. De club dacht dat Messi weer mentale frisheid had gevonden na de overwinning met het Argentijnse elftal, en droomde ervan de nummer 10 nog vele jaren in Camp Nou te zien schitteren. Niet wetende dat kort nadat Messi de training weer had opgepakt met zijn ploeg, de club, de stad Barcelona, heel Spanje en alle voetballiefhebbers ter wereld een vulkaan zouden zien uitbarsten. Messi verliet FC Barcelona en de enthousiaste Depay, en maakte het lijstje topspitsen die voor Wijnaldum spelen compleet.

Waar rust en enthousiasme in Messi’s leven leken te zijn, moest hij zich in één keer aanpassen aan een nieuwe stad, na ruim twintig jaar Barcelona, de stad die hem als jonge jongen omarmde en waar hij een monument is. Zijn vrouw en kinderen moesten er hun hart achterlaten.

Na vier jaar Real Madrid heb ik tot de dag van vandaag zo’n sterk gevoel voor die club en stad Madrid. Laat staan wat Messi voelt na zo’n lange periode bij FC Barcelona. Zijn moeilijke start bij Paris Saint-Germain is dan ook geen verrassing.

Uiteindelijk laat ook Messi zien dat hij maar een mens is.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.