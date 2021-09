‘Je moet wel wat durf hebben om grote beslissingen te nemen’

‘Eén keer ben ik aangezien voor een stagiair. Dat werd me letterlijk zo gevraagd: of ik stage liep bij VanDrie. ‘Nee’, zei ik toen, ‘ik ben de nieuwe directeur.’ Dan staan ze wel even met hun mond vol tanden. Dat was echt hilarisch.

Marijke Everts (32) is sinds 2019 directeur van kalfsvleesproducent VanDrieGroup in Uddel. Het bedrijf, eigendom van de familie Van Drie, heeft 2.600 werknemers in vier landen. Everts studeerde rechten en bestuurskunde in Utrecht.

„Ik snap de verwarring ook wel, als je me nog niet kent, en er komt zo’n jonge deerne binnen, jong en vrolijk. Later ben ik die man nog eens tegengekomen. ‘Heb je je afstudeerstage goed afgerond’, grapte hij toen.

„Toen mijn voorganger met pensioen ging, ben ik naar de eigenaren van het bedrijf gestapt om te zeggen dat ik die functie wilde overnemen. Ik ben redelijk eigenwijs aangelegd, en dacht dat ik wel de juiste persoon op de juiste plek was. Ik was er aan toe om die stap te zetten, al is het ook een functie waar je veel hitte vangt. Eén van de eigenaren reageerde: ‘Mooi, dan zijn we daar snel uit. Dan gaat dat gebeuren.’

„We hebben het voor mijn benoeming wel gehad over mogelijke reacties uit de sector. Want in de agri- en foodsector zitten bijna alleen maar mannen om de tafel, vaak met veel dienstjaren. Heb je voldoende draagvlak? En kun je een keer met je vuist op tafel slaan als het moet?

„Het is best een risico om een jong iemand neer te zetten – ik had toch minder ervaring en minder statuur. Maar we hebben allebei gezegd: we gaan ervoor, we hebben er vertrouwen in. En ga ik een keer – plat gezegd– op mijn bek, dan is het maar zo. Het is ook een leerproces. En tot nog toe heb ik geen weerstand ondervonden.

Lekker beslissen

„Voordat ik zelf directeur werd, werkte ik al voor mijn voorganger. Dus ik heb goed naar hem kunnen kijken, hoe hij dingen aanpakte. Dan probeerde ik te bedenken: hoe zou ik dat doen, zou ik ook deze keuze maken? Het leek mij lekker om zelf de beslissingen te kunnen nemen.

„Wat helpt, is dat ik me ontzettend snel kan inlezen over onderwerpen, dan weet ik er direct alles vanaf. En dat ik jurist ben. Dat geeft bepaalde denkvermogens mee, waardoor je net even een stapje verder of dieper kunt gaan. En ik kan met iedereen opschieten, of je nu in de vleesverwerking werkt of een hoge pief bij een andere organisatie bent.

„De coronacrisis was een pittige test, al presteer ik ook het beste onder druk. Onze belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Die laatste twee zijn echt kalfsvleesminnende landen. In de Italiaanse en Franse cuisine staat kalfsvlees overal prominent op de kaart. Toen de horeca in al onze afzetmarkten voor lange tijd gesloten werd, leidde dat op het dieptepunt tot 30 procent minder afzet van onze producten. We wisten wel een kleine plus te behalen uit de verkoop in supermarkten, maar dat woog niet op tegen het verlies.

Ik heb dit jaar meer ervaring opgedaan dan bestuurders in andere sectoren in dertig jaar opdoen

„Net toen leek dat we de marathon van corona gewonnen hadden, struikelden we over de eindstreep. In april dit jaar heb ik in korte tijd drie slachterijen tijdelijk moeten sluiten, vanwege een corona-uitbraak. Dat waren grote beslissingen, waarvan je je toch even afvraagt: doe ik hier goed aan?

Kennis en intuïtie

„Ik vertrouw bij dit soort beslissingen op mijn eigen kennis en intuïtie. En je moet een beetje durf hebben. En op een gegeven moment leer je hoe de hazen lopen, wat het maatschappelijk sentiment is, dan neem je besluiten ook sneller.

„Ervaring komt met een crisis als deze ontzettend snel. Ik heb in dit jaar waarschijnlijk meer ervaring opgedaan dan bestuurders in andere sectoren in dertig jaar opdoen.

„Vlees en andere dierlijke eiwitten passen in een duurzaam en gevarieerd dieet, daar ben ik van overtuigd. Het is een waardevolle voedingsbron voor mensen. Maar we moeten heel goed kijken hoe dat duurzaam kan. We eten in West-Europa nog steeds te veel vlees. Dat kan echt wel minder. Ik voorzie dan ook dat er een krimp in onze productie aankomt.

„We hebben onlangs een innovatiecentrum geopend, waarin we onder meer diergezondheid onderzoeken. Maar ook hoe we emissies kunnen verminderen, zoals de uitstoot van methaan.

„Bij elke tijd hoort een eigen leider. Mijn voorganger heeft het ontzettend goed gedaan. En het is nu aan mij om het bedrijf een nieuwe fase in te leiden.”