‘Ik schreeuwde weer wat ik allemaal slecht vind in de wereld’

Er zouden geen nieuwe nummers komen, vertelde zanger Marco Roelofs bij de reünie van zijn Limburgse punkpopgroep de Heideroosjes in 2019. Een reünie mocht het eigenlijk ook niet heten: ze vierden het dertigjarig bestaan van de band die in 2012 na zeventien vruchtbare jaren de handdoek in de ring had gegooid. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Corona, pandemie en lockdown inspireerden Roelofs tot de woede-uitbarsting ‘2020 De Tering’. De band kwam weer bij elkaar voor nieuwe muziek en Roelofs bezong het virus „dat de mensheid op haar knieën dwong”. Hij benoemde meer hete hangijzers: de stikstofcrisis, drillrap, de onthoofding van een Franse leraar, de discussie rond 5G en de opkomst van complotdenkers.

Een nieuw album kon niet uitblijven. Vrijdag 24 september verschijnt Infocalyps, acht songs waarin de Heideroosjes zich fel uitspreken over de korte lontjes van de laptophelden op internet, de „wedstrijd in gekwetstheid” die zich op twitter afspeelt en het „deepfake eindspel” waarin de wereld volgens Roelofs verzeild is geraakt.

Een punkcover van een lied van de in maart dit jaar overleden Jeroen van Merwijk brengt het allemaal samen. ‘Ons Kado voor de Jeugd’ schets een dystopisch beeld van gitzwarte zeeën vol olie en teer, steden te vol, huizen te duur. „Een moraal die niet deugt”, dichtte Van Merwijk, „dankjewel namens de jeugd.” De Heideroosjes rocken als nooit tevoren.

Blijf creëren

Het gaat goed met hem, zegt Marco Roelofs (47) aan de telefoon. Twee jaar geleden vertelde hij hoe het einde van de Heideroosjes hem in een zwart gat had geworpen. „De lockdown heeft me er niet onder gekregen”, lacht hij. „Blijven sporten, blijven lopen, blijven creëren. Dan blijft het hoofd goed en volgt de rest vanzelf.”

De optredens van 2019 verkochten in vijf minuten uit. „We waren erdoor overrompeld. Het publiek was ons niet vergeten. Dat was een warm bad, maar ook een bad van nostalgie. Het angstbeeld was dat je zo’n band wordt die gezworen had nooit meer bij elkaar te komen, maar het toch weer niet kan laten. We lieten het bij die twee optredens. De gitarist en de bassist hebben een eigen zaak en de drummer toert onder normale omstandigheden als roadmanager bij metalbands. We waren gestopt met een reden. En toen kwam de lockdown. In eerste instantie werd ik daar heel verdrietig van. Vroeger had ik daar een remedie voor: liedjes maken en er een creatieve draai aan geven. Zo is het balletje opnieuw gaan rollen.”

Door de lockdown hadden ook de andere bandleden tijd over. „We gingen repeteren en daar rolde nieuw materiaal uit. Ik zie het als een tijdsdocument. Er ontstaat iets in je brein, je maakt iets en dat wil je presenteren aan het publiek. Bij het maken van ‘2020 De Tering’ voelde ik dezelfde boosheid die ik als zestienjarige voelde. Zonder enige kennis of levenservaring schreeuwde ik toen wat ik allemaal slecht vind in de wereld. Dat slijt met de jaren. Je wordt wijzer, je gaat relativeren. Bij ‘2020 De Tering’ voelde ik die onmacht en die jeugdige boosheid weer. Het was lekker om daar weer even ongenuanceerd in te gaan hangen. Afreageren.”

Opgesloten

De coronatijd maakte de wereld kleiner, merkt Marco op. „We zaten allemaal letterlijk opgesloten in een hok. Het contact met de buitenwereld verliep via tv, mobiele telefoon en internet. Niemand wist wat er ging gebeuren. In mijn hoofd kwamen er allemaal dingen bij elkaar. De manier waarop wij met de aarde omgaan, hoe we onze voedselketen hebben georganiseerd, de manier waarop wij informatie tot ons nemen en hoe die informatie ons stuurt. Dat voedde de teksten die ik schreef. ‘Infocalyps’ staat voor de digitale maatschappij die we hebben ingericht, en die een soort handgranaat is geworden. Er komt een moment dat je niet meer kunt checken of iets deep fake is of echt. Dan is het afgelopen met de wereld zoals we die nu kennen. Ik zing daarover omdat het moet, niet omdat ik een entertainer ben die zo nodig een publiek wil vermaken. Het heilige moeten is er weer.”

De verleiding is groot om weer live te gaan spelen. Marco sluit het niet uit. „Maar nooit meer zoals in de hoogtijdagen van de Heideroosjes, met meer dan honderd shows per jaar. Daar ben ik toen volledig door opgebrand. Dat laten we niet meer gebeuren.”

Infocalyps verschijnt 24/9 op digitale platforms. Op 1 oktober volgen cd en vinyl. Inl: verschijnt 24/9 op digitale platforms. Op 1 oktober volgen cd en vinyl. Inl: heideroosjes.com