‘Ik heb de ruimte en rust van het platteland nodig’

Fedde: „Het begon allemaal in 2017, toen ik met een vriendin een dagje naar Amsterdam ging. Daar was ik nog nooit geweest. Ik hou niet van steden. Leuk voor een dagje, maar dan wil ik snel weer naar de Achterhoek.

In het kort Fedde Betting (21) werkte van 2017 tot 2020 als model voor grote modemerken als Valentino, Calvin Klein, Dries van Noten, Schiaparelli, Lacoste en Giambattista Valli. Eerder volgde ze een mode-opleiding en nu studeert ze voeding & diëtetiek in Nijmegen. Ze heeft een relatie met Timme. Haar inkomen bestaat uit studiefinanciering; het geld dat ze als model verdiende, staat op de bank.

„Mijn moeder had me gewaarschuwd voor zakkenrollers in Amsterdam. En toen mijn vriendin en ik er waren, zag ik dat er steeds twee vrouwen naar me keken. Ik dacht ‘zouden dát nou zakkenrollers zijn’? Toen spraken ze me aan. Of ik al een modellenbureau had? Ze gaven me een kaartje en zeiden ‘Denk er maar eens over na of modellenwerk iets voor je zou zijn’.

„Thuis heb ik het er met mijn ouders over gehad. Daarna ben ik met mijn vader naar Amsterdam gegaan om te kijken wat ze voor ogen hadden. Het bleek dat ze modellen zochten voor een groot internationaal bureau, IMG. Na een tweede gesprek zijn er foto’s van me gemaakt en lieten ze tijdschriften zien waarin ze mij wel zagen staan.

Catwalktraining

„IMG bleek superenthousiast en wilde me als model voor de Parijs Fashion Week in 2018. Ik kreeg wel een catwalktraining om zelfverzekerd te kijken en om te leren lopen op hoge hakken.

„Vervolgens ben ik twee weken in Parijs geweest voor fotoshoots en om mezelf te presenteren bij allerlei modehuizen. Ik was nog nooit in Parijs geweest. Het was heel hectisch: metro in, metro uit. Naar Schiaparelli, Valentino, Lacoste, Dries van Noten, Hermès...

„Ondertussen had ik vreselijke heimwee en huilde ik veel. Het bureau dacht dat dit wel over zou gaan, maar het zit gewoon in me. Vroeger wilde ik niet eens bij mijn oma logeren die naast ons woonde en durfde ik nog geen middag van huis in mijn eentje.

„Daarna heb ik opdrachten gedaan in Amsterdam, Barcelona, Parijs, Londen, Milaan en bij Valentino in Rome. Het waren lange dagen, waarbij je veel in een stoel zit voor de make-up en je haar. Soms moest ik wel veertig setjes kleding per dag aantrekken. Of tien castings op een dag doen. Soms ging om half tien ’s avonds de telefoon nog in mijn hotel: of ik even iets kon komen passen. Het was een wereld van veel geld én veel stress. Vaak als ik in een atelier was, dacht ik: zat ik maar achter die naaimachine. Dát vond ik leuk.”

Huilend meisje

Fedde: „Alles ging natuurlijk in het Engels, terwijl mijn Engels helemaal niet goed is. Ik stond eens in Londen met een geblokkeerde telefoon waarin het adres van mijn appartement zat. Toen heb ik een aardig stel aangesproken. Die hebben mijn ouders gebeld dat er een huilend meisje naast hen stond... Op dat moment was het wel fijn dat iedereen mij altijd een ‘schattig meisje’ vindt.

„Ik moest natuurlijk superdun zijn en veel bewegen en op mijn voeding letten. Dat boeide me toen niet echt. Ik wilde gewoon eten wat ik lekker vond.

„Toen ik drie maanden naar Tokio moest, heb ik nee gezegd. Dat wilde ik niet, vanwege mijn heimwee. En toen het modellenbureau begon over een paar weken Barcelona en Athene en een werkvisum van een paar maanden voor New York wilde gaan aanvragen voor me, heb ik er een punt achter gezet.

„Al met al heeft mijn modellencarrière ruim drie jaar geduurd. Ik heb er veel van geleerd: ik pak nu zelfstandig het vliegtuig, heb veel gezien en ben zelfstandig geworden.

„Tijdens mijn modellenwerk heb ik een modeopleiding in Zutphen afgerond. Ik wilde wel gaan werken als modeontwerpster, maar dan had ik naar de Randstad moeten verhuizen, want hier in de Achterhoek is niet echt een markt voor mode. Dat wilde ik niet. Ik had ook een master voor coupeur kunnen volgen, maar ook dat is in Amsterdam en dat vond ik te ver weg om heen en weer te reizen. Ik wil altijd op het platteland blijven. Ik heb die rust en ruimte nodig.

„Na een tussenjaar, waarin ik als pakketbezorger heb gewerkt, ben ik begin 2020 begonnen aan een hbo-studie voeding & diëtetiek. Best pittig, want ik heb op school niet zoveel lessen biologie en scheikunde gehad. Ik wil later graag voor mezelf beginnen: drie dagen als diëtist en twee dagen kleding maken. Misschien begin ik wel een praktijk annex kledingatelier in de schuur van mijn ouders.”

Bloementuin

Fedde: „Toen ik pakketbezorger was, verdiende ik in een maand wat ik als model op één dag verdiende. Soms waren dat duizenden euro’s per dag. Dat geld staat op de bank, voor later. Ik mis het grote geld totaal niet.

„Geld geef ik uit aan stoffen, aan accessoires voor de naaimachine en aan uitgaan. En aan kleding kopen, want ik maak lang niet alles zelf. In mijn vrije tijd ben ik veel in mijn zelf ingezaaide bloementuin en bij mijn shetlandpony. Bij slecht weer ga ik vaak binnen wat opruimen: ik kan moeilijk stilzitten. Ik kook ook regelmatig en doe vaak huishoudelijk werk.

„Ik wil nog wel een plakboek maken van mijn modellentijd. Mijn telefoon staat vol met foto’s. Vorig jaar ben ik met mijn moeder nog eens naar Amsterdam geweest, toen er een foto van mij in het Rijksmuseum hing. Nee, ik heb geen moment spijt gehad van mijn besluit om met het modellenwerk te stoppen. Ik vind het leuk om het meegemaakt te hebben, maar weet nu dat het niets voor mij is.”

Hoe doen zij het? Opstaan In de vakantie staat Fedde om 9.00 uur op. Als ze naar school moet, gaat ze om 7.00 uur de deur uit. Wonen Fedde woont bij haar ouders. Die hebben een vrijstaand huis in Vragender. Vervoer Meestal neemt Fedde de fiets. Naar school gaat ze met de trein. Sparen Ja, maar Fedde heeft niet een speciaal doel. Laatste grote uitgave Een wandelvakantie met vrienden, op het platteland van Noord- Italië. Sport Krachttraining thuis. Bedtijd Tussen 21.30uur en 22.00 uur. „Ik heb veel slaap nodig.”