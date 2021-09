Hoe kom je van die (studie)schuld af?

Pakweg anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben een studieschuld. Gemiddeld zo’n 15.000 euro, maar er zijn ook mensen bij wie, als ze eindelijk bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) durven inloggen om het op te zoeken, de schuld tot boven een halve ton blijkt te zijn opgelopen. Dan schrikken ze zich rot, natuurlijk. Wat een bedrag! Om moedeloos van te worden. En in alle opzichten je eigen schuld.

Maaike Wind (39) was zo iemand. Zij had in 2007, na haar studie antropologie en een extra master journalistiek, 51.759,61 euro studieschuld. Ze was 25. Ze schaamde zich. En in het begin kwam ze niet eens op het idee om te beginnen met aflossen, want volgens de voorwaarden hoefde dat nog niet. Toen ze eenmaal een vaste baan had (journalist bij Dagblad van het Noorden) en was begonnen met aflossen, ging de relatie met haar vriend uit. Ze moesten het huis dat ze in 2008 hadden gekocht (een huis kopen kon toen nog met een studieschuld) met verlies verkopen. Wind moest er een extra lening voor afsluiten. Voor ze het wist was ze 36 en had ze nog steeds bijna 35.000 euro schuld. Weer een huis kopen kon ze wel vergeten. En dan wilde ze ook nog graag, in haar eentje, een kind.

Ineens was ze het zat. Ze beloofde zichzelf binnen twee jaar schuldenvrij te zijn, door streng budgetteren en zuinig leven.

En dat lukte.

Bovendien bleek ze het léúk te vinden om weinig geld uit te geven. Dat schreef ze op het blog dat ze erover bijhield, met de blije titel Fuck Die Studieschuld. Momenteel geeft ze via diezelfde website aflostrainingen. Een gat in de markt, met die anderhalf miljoen studieschuldbezitters. Het is haar nieuwe baan: in de maand dat ze de allerlaatste 1.509,98 euro aan de DUO betaalde, ging ze uit dienst. Het is een stap die ze mét studieschuld nooit had durven zetten, vertelt ze boven in het tien verdiepingen hoge Forum-gebouw in Groningen, vlak bij haar huurappartement. Die locatie was niet haar idee, ze had er nog nooit geluncht, „te luxe” (broodjes rond een tientje).

Vijf tips Hoe begin je met aflossen? Volg deze tips van Maaike Wind: 1 Als je durft: check (bij de DUO) hoe hoog je schuld precies is. Zie je dat nog niet zitten? Los dan vrijwillig 5 euro extra af. Dat geeft een goed gevoel en motiveert. 2 Schaam je je erg? Praat over je schuld met iemand bij wie je je goed voelt. Is misschien eng, maar het helpt enorm. 3 Ga budgetteren. Maaike Wind gebruikt software: You Need A Budget. Kost 70 euro per jaar, maar Wind zegt dat ze dat er ruimschoots uithaalt, omdat het zo motiveert. Of begin met je boodschappenbudget op papier. 4 Verkoop spullen die je niet gebruikt. Boeken. Games. Schoenen. Kleren. Wat dan ook. Los met het geld meteen af. 5 Focus meer op wat aflossen je oplevert dan op wat het je kost. Oh, en wees mild voor jezelf. Fouten maken hoort erbij. Experimenteren, kijken wat goed werkt, aanpassen en weer door.

Nuttiger

Haar werk in de journalistiek bracht zo weinig tewéég, legt ze uit. In 2017 was ze een van de genomineerden voor Journalist van het Jaar, met het project Het Verdwenen Groningen, een database van gebouwen die door de gaswinning verloren gingen. De nominatie deed haar niet écht plezier, merkte ze. „Ik heb ruim vijf jaar over de gevolgen van de gaswinning geschreven en er is niets veranderd. Ik voel me nu zoveel nuttiger dan toen ik journalist was.”

Nu helpt ze mensen heel direct, alleen al met haar blog. Tijdens ons gesprek krijgt ze een berichtje van een vrouw die ze niet kent, die nu óók bijna 26.000 euro studieschuld binnen twee jaar wil afbetalen: „Je hebt me ontzettend gemotiveerd […] Bedankt dat je hebt laten zien dat het gewoon kan en ik niet 15 jaar of langer zo’n last hoef mee te zeulen!” Inderdaad schrijft Wind zo aanstekelijk over aflossen dat je bijna een studieschuld zou wensen, als je die niet hebt. (Nee, niet echt natuurlijk. Bovendien heb ik een flinke hypotheek.)

Wind maakt zo’n spel van dat aflossen, daar zit het hem in. Maar bedenk wel, zegt ze: „Als je een uitkering hebt, en geen werk, is het een heel andere situatie. Ik heb op uitkeringsniveau geleefd, maar ik wist dat het niet hoefde, dat ik ook best een keer een maand niet die hele 1.500 euro aan de DUO kon overmaken. Dat maakt het psychisch veel minder zwaar.”

Mensen die van een uitkering moeten rondkomen, of in de schuldhulpverlening zitten, volgen haar trainingen dan ook niet. „Ze mailen me wel, maar die cursus kost geld, dat doen ze niet. Mijn methode is voor zelfredzame mensen met een baan en een schuld.” Veel dertigers, overwegend vrouwen. „Vaak zijn ze afgestudeerd, hebben ze de eerste jaren niet naar hun studieschuld omgekeken, en stuiten ze er ineens op als ze een huis of een kind willen.”

„Als ik volgens mijn planning nog vijftig euro moest, keek ik thuis of ik nog iets op Marktplaats kon zetten”

Een paar honderd mensen hebben Winds doe-het-zelf-minitraining al gekocht, enkele tientallen deden haar zesweekse groepstraining en een handjevol wilde een-op-eenbegeleiding van haar krijgen om het aflossen leuker te maken.

Maar wat is er dan zo leuk aan weinig geld uitgeven? „Ja, waar zit hem dat in…? Doordat ik stopte met spullen kopen, merkte ik dat ik spullen kopen eigenlijk niet zo heel prettig vond. Van nieuwe gympjes werd ik bijvoorbeeld twee dagen superblij, en dan zag ik weer andere en dan wilde ik die hebben. Toen dat ineens stopte, werd ik veel tevredener met alles wat ik al had.”

Ook was het fijn te merken dat ze het kón. „Ik dacht: als het me één maand lukt om zo zuinig te leven, dan kan ik het ook wel 24 maanden. Daardoor kreeg ik weer opties. Niet eens concreet, maar een gevoel van vrijheid. Die studieschuld gaf zo’n stress: je hebt geen mooi toekomstbeeld, je kunt geen huis kopen… Ineens dacht ik: als ik klaar ben, kán er weer van alles, dan kan ik zelfs emigreren als ik dat zou willen. Of mijn baan opzeggen dus.”

Het begin was: scenario’s uitrekenen. „Ik wilde weten waar mijn geld bleef. En als ik alles op alles zou zetten om in twee jaar af te lossen, hoe zou mijn maandbudget er dan uitzien?” Budgetteren, vooraf kijken hoeveel geld je waaraan wilt uitgeven, is een belangrijk deel van haar methode. „Doe het en het is net of je salarisverhoging krijgt! Je moet categorieën maken die voor jou handig zijn. Ik heb bijvoorbeeld ‘boodschappen’, ‘kleding en kapper’, ‘boeken, games en muziek’. Je kunt natuurlijk schuiven tussen categorieën, maar niet meer uitgeven dan je hebt.”

Minimalisme

Zeker op boodschappen (‘boodschappen’) kun je zó veel besparen, vindt ze. „Vroeger gaf ik daar zo 400, 500 euro per maand aan uit, nu nog maar 200. Daar moet ik wel mijn best voor doen. Nee, ik lees geen reclamefolders, daarvan ga ik aan kopen denken. Je moet gewoon minder kopen. Geen make-up. En altijd C-merken – pas als die echt niet bevallen, kun je een stapje hoger.”

Maar rekenen is voor Wind niet het belangrijkste. Het gaat haar vooral om de psychologie: het is alsof ze een geldgame tegen zichzelf speelt. „Er zijn ook mensen die van aflossen een wiskundige som maken: ‘Als je eerst belegt, kun je eerder alles aflossen’, maar dan zou het fanatisme bij mij verdampen.” Zij wilde het schuldbedrag per se zien dalen. „Als ik volgens mijn planning in een bepaalde week nog vijftig euro moest, keek ik thuis of ik nog iets op Marktplaats kon zetten.” Ze verkocht boeken, hardloopschoenen, haar dure koffieapparaat met cupjes, „dat ik had gekocht om me volwassen te voelen”.

Ironisch genoeg zorgde juist het zuinig leven ervoor dat ze zich volwassener ging voelen: „Doordat ik tegen mijn vrienden moest zeggen dat ik bepaalde dingen niet meer deed, uit eten of naar de kroeg, leerde ik mijn grenzen aangeven. Ik krijg steeds meer schijt aan wat andere mensen van me vinden.” En leven met weinig spullen bleek ze ook echt prettig te vinden. Minimalisme. Dat is voor haar breder dan geld: „Kijk of je alle dingen die er in je leven zijn, er ook écht in wilt hebben, en werk alle ruis weg. Dat is minimalisme. Dan gaat het om spullen, maar ook om mensen, werk, afspraken, het aantal inboxes dat je hebt…”

Experimenteer

Ook in minimalisme wil ze misschien nog weleens trainingen geven. Het lijkt ook wel op aflossen. „Sowieso denk ik best vaak als ik ergens tegenaan loop: hoe doe ik dat dan met geld.” Het gaat om uitzoeken welke manier van leven bij je past. Precies dat leert ze nu aan anderen. „In het begin dacht ik: wie ben ik om anderen te vertellen hoe ze hun leven moeten leiden? Pas toen ik bedacht dat ik kan focussen op onderzoeken wat voor iemand werkt, voelde ik me lekker bij het idee van advies geven.”

De basis is: experimenteer met alles. Ze laat haar afloscursisten drie scenario’s uitrekenen: als ze heel snel zouden aflossen, of heel langzaam, of iets ertussenin. En dan moeten ze volgens elk scenario een maand leven. „Zelf dacht ik ook dat superzuinig leven niets voor mij was. Maar dat proberen heeft me heel veel opgeleverd! En als iemand besluit om het toch juist langzaam te doen, is dat ook goed. Dat je zeker weet dat dat voor jou de beste beslissing is, geeft al zo veel rust.”