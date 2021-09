Ex-agent Derek Chauvin gaat in beroep in zaak-George Floyd

De Amerikaanse voormalig politieagent Derek Chauvin gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot 22,5 jaar celstraf voor de dood van George Floyd. Chauvin stelde het op veertien punten oneens te zijn met het vonnis en het verloop van de rechtszaak. Zo zou de rechter volgens hem fouten hebben gemaakt tijdens het proces, melden internationale persbureaus vrijdag.

De witte politieagent Chauvin drukte de zwarte Amerikaan George Floyd vorig jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis ruim negen minuten met zijn knie in diens nek tegen de grond, waardoor Floyd stierf. In het district waar Floyd overleed kwam het later tot grote protesten tegen racisme en politiegeweld, die wereldwijd navolging vonden. Chauvin werd in juni veroordeeld door een rechtbank in datzelfde district.

Voorafgaand aan het proces had Chauvin de rechtbank gevraagd om de zaak naar een ander district te verplaatsen, omdat de publiciteit rondom de dood van Floyd zou zorgen voor een bevooroordeelde jury. Dit verzoek werd afgewezen. Daarnaast wilde de oud-agent de zaak uitstellen en opnieuw beginnen met een nieuwe jury — een voorstel dat eveneens werd afgewezen. Volgens Chauvin heeft de rechtbank daarmee diens „bevoegdheid misbruikt”.

De jury achtte Chauvin schuldig aan de dood van Floyd en veroordeelde hem tot 22,5 jaar gevangenisstraf. Het was de eerste keer in de Amerikaanse stad Minneapolis dat een witte agent werd veroordeeld voor de dood van een zwarte burger. Chauvin moest binnen 90 dagen na de uitspraak in beroep gaan. Wanneer de nieuwe rechtszaak zal dienen, is nog niet bekend.

