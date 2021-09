‘EU-klimaatplannen worden flinke extra opgave voor Nederland’

De nieuwe, scherpere beleidsvoorstellen die de Europese Commissie in juli heeft gepresenteerd voor een duurzamere en groenere economie gaan Nederland flink wat extra inspanningen kosten. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vrijdag gepubliceerd rapport. De Europese voorstellen, ‘Fit for 55’ getiteld, moeten ervoor zorgen dat alle EU-lidstaten de groene doelstellingen kunnen halen die zijn vastgelegd in de Europese Klimaatwet.

De Europese Klimaatwet gaat ervan uit dat de economieën van de EU in 2055 klimaatneutraal draaien. In 2030, over negen jaar, moet de broeikasemissie met 55 procent zijn teruggebracht ten opzichte van het jaar 1990 - vandaar de titel ‘Fit for 55’. Het voorstellenpakket van de Commissie bevat wijzigingen voor vrijwel al het Europese klimaat- en energiebeleid.

Grote gevolgen

Hierdoor zal ook Nederland scherper beleid moeten opstellen om aan de strenge verplichtingen te kunnen voldoen. „Fikse bindende opgaven voor Nederland volgen uit de extra reductieverplichting in 2030 van ongeveer 15 megaton in de gebouwde omgeving, de mobiliteit, de landbouw en de lichte industrie, een doel voor groen waterstofgebruik en doelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie”, schrijft het PBL. Dit kan de komende jaren grote gevolgen hebben voor de landbouw, bouw- en transportsector en verduurzaming van woningen.

Donderdag zei demissionair premier Mark Rutte (VVD) tijdens de Algemene Beschouwingen dat de komende jaren „tientallen miljarden” euro’s nodig zijn om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Vorig jaar wist Nederland nipt te voldoen aan de eisen die voortvloeiden uit de Urgenda-rechtszaak, waardoor Nederland de broeikasemissie ten opzichte van 1990 met 25 procent moest terugbrengen. Dat had voor een groot deel te maken met de economische gevolgen van de pandemie, in 2021 is de CO₂-uitstoot weer toegenomen tot bijna pre-pandemische niveaus.

De Europese Commissie hoopt de klimaatdoelen te bereiken door „bredere beprijzing” van CO₂-uitstoot. Ook moeten scherpere normen worden gesteld aan wat er aan broeikasgassen mag worden uitgestoten. Landen moeten overstappen op schonere én zuinigere energiebronnen en ‘energiearmoede’ tegengaan. Dat laatste begrip slaat op mensen die hun oplopende energierekeningen niet langer kunnen betalen. In Nederland is nog geen beleid tegen dit probleem, waar ruim een half miljoen huishoudens mee worstelen.