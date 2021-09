Etrusken hadden gewone genen maar een bijzondere taal

De Etrusken, een buurvolk van de Romeinen, slaagden erin om duizenden jaren lang hun eigen taal te bewaren ondanks de instroom van migranten die elders zorgden voor het ontstaan van Indo-Europese talen als Latijn en Grieks. In de periode na deze migratie bleef de samenstelling van de bevolking van Etrurië goeddeels ongewijzigd, ook toen de streek opging in de Romeinse republiek. Pas rond het begin van onze jaartelling, ten tijde van het Romeinse keizerrijk, zorgde de komst van mensen uit het oostelijk Middellandse Zeegebied voor een duidelijke verandering in de genetische signatuur van de bevolking van deze streek.

Dit blijkt uit een grootschalig historisch dna-onderzoek dat vrijdag is gepubliceerd in Science Advances. Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Max Planck Instituut uit Leipzig analyseerde daarvoor het genoom van 82 personen die tussen 800 voor en 1000 na Christus zijn begraven in Etrurië, ongeveer het huidige Lazio en Toscane.

Historici zijn al lang gefascineerd door de Etrusken. Het volk had een rijke cultuur, en een taal die in tegenstelling tot de andere talen op het Italiaanse schiereiland niet Indo-Europees was. De Etrusken werden uiteindelijk geannexeerd door hun Romeinse buren, maar de culturele beïnvloeding was wederzijds.

De gewoonte om de toekomst te lezen uit de ingewanden van dieren namen de Romeinen bijvoorbeeld van de Etrusken over.

Yamnaya-taal

Waar kwam dit volk vandaan? Sommige historici vermoedden een oorsprong in de Levant, maar de genetische signatuur van de vroege Etrusken verschilt niet van de andere volken in Italië. Belangrijk daarin is de komst aan het begin van de Bronstijd (vanaf het derde millennium voor Christus) van migranten van de Euraziatische steppe. Deze Yamnaya namen hun taal mee, het proto-Indo-Europees. Terwijl ze bij de Etrusken eenzelfde impact hadden op de samenstelling van de bevolking als elders in Italië, kreeg het Indo-Europees in Etrurië lange tijd géén voet aan de grond.

Dat was in Europa zo goed als uniek – de Baskische taal vormt (tot op de dag van vandaag) ook zo’n uitzondering. Hun bevindingen bestrijden, schrijven de onderzoekers, „simplistische aannames dat genen hetzelfde zijn als talen en suggereren een complexer scenario waarin sprake zou kunnen zijn van een meer geleidelijke assimilatie van Italisch [= Indo-Europees, red.] sprekende mensen in de Etruskisch sprekende gemeenschap gedurende het tweede millennium voor Christus”.

Ten tijde van de Romeinse republiek (509-27 voor Christus) bleef de bevolkingssamenstelling in Etrurië goeddeels ongewijzigd, maar vanaf de heerschappij van keizer Augustus is sprake van een instroom van nieuwkomers. Die verandering in de genetische handtekening van de bevolking kan te maken hebben met veranderende gebruiken – van mensen die gecremeerd zijn kan je niet eeuwen later het dna onderzoeken. Toch is het aannemelijk, aldus de onderzoekers, dat de toenemende aanwezigheid in graven van mensen afkomstig uit het Nabije Oosten samenhangt met de internationalisering van het Romeinse keizerrijk. Eenzelfde genetische verandering is in Rome aangetroffen, maar de imperiale smeltkroes was dus groter dan alleen de hoofdstad.

De laatste grote migratiegolf die over Etrurië trok, was die van de Germaanse Longobarden. Die bereikten Italië in de zesde eeuw na Christus, als onderdeel van de volksverhuizingen die het Europese continent op zijn kop zetten rond de ineenstorting van het West-Romeinse rijk. Opvallend genoeg bleef het hierbij. De genetische signatuur van de huidige bevolking van de streek verschilt niet noemenswaardig van die in de Middeleeuwen. De Etrusken zijn dus al duizend jaar onder elkaar – een traditie die, zo nu blijkt, een millenialange geschiedenis heeft.