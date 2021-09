‘Ergens voelt dit nog steeds als een hobby’

in

‘Toen ik 25 was, kon ik een deel van de boerderij van mijn ouders huren, met stallen en grond. Het was dé kans een droom te verwezenlijken: een eigen stalhouderij. Inmiddels bestaat mijn fokkerij dertien jaar, heb ik twintig eigen paarden en heb ik een medewerker.

„Dit jaar werden er acht veulens geboren. Ik verkoop ze voor minimaal 10.000 euro per stuk. Dat klinkt alsof ik er rijk van word, maar dat is niet zo. Een merrie insemineren kost tussen 1.000 en 3.500 euro. Dierenartskosten voor een drachtig paard lopen ook tegen de 1.000 euro. En de grootste kostenpost: mijn dieren moeten het hele jaar voeding en stalling hebben.

„Dit jaar had ik een merrie die haar baarmoeder binnenstebuiten perste, toen liepen de dierenartskosten in de duizenden euro’s. Zulke tegenvallers zijn er vaker. Net als ik een financiële buffer heb opgebouwd, gebeurt er alweer iets waardoor ik die aan moet breken.

„Ik doe dat trouwens met liefde. Ik werk zestig tot tachtig uur per werk, maar dit voelt vaak nog steeds als hobby. Als een merrie met pensioen gaat, hou ik haar. Ze zou bij de slager 500 euro kunnen opleveren en kost nu alleen maar geld, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen een dier dat zoveel voor mij heeft betekend af te schrijven.”

„Eerder was ik marketingmanager. Vorig jaar ben ik met die ervaring een tweede bedrijf begonnen, waarmee ik hippische ondernemers help bij hun marketing. Wat ik daarmee verdien, gebruik ik voor extraatjes als vrijetijdskleding of vakantie.”

uit

‘Bijna al mijn uitgaven zijn zakelijk: mijn telefoon, ik loop meestal in rijbroek en laarzen van het bedrijf en rij een bedrijfswagen. Ook mijn huur is zakelijk, omdat ik bij de stallen woon en altijd in de buurt van de paarden moet zijn. Privé geef ik weinig uit. Ik hoef niet de nieuwste gympen of spijkerbroek te hebben.

„Omdat ik de huur betaal, betaalt mijn partner de boodschappen en draagt de kosten als er een nieuwe vaatwasser of wasmachine moet komen. Dat is ook omdat ik dat soort zaken minder belangrijk vind: ik hoef geen Dyson-stofzuiger als mijn oude Philips het nog doet. Tot nu toe hielden we onze financiën gescheiden, maar we staan op het punt een gezamenlijke rekening te openen. We zijn al tien jaar samen en willen de zaken beter regelen.

„Sinds mijn achttiende beleg ik, vooral voor m’n pensioen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb ik alleen voor zware schade. Ik werk met dieren van 600 kilo en een eigen wil; het is onbetaalbaar je te verzekeren tegen elke gebroken arm.

„Dat ik het financieel red, is vrij uitzonderlijk voor deze branche. Veel fokkers hebben een baan ernaast, of worden geholpen door hun partner. Ook mijn partner heeft een goed verdienende baan, maar ik zou nooit op zijn salaris willen leunen. Daar ben ik te zelfstandig voor.”

Netto-inkomen: 1.500 euro per maand (gemiddeld) Vaste lasten: huur 2.500 euro (zakelijk), zorgverzekering 120 euro, boodschappen 300/400 euro (gezamenlijk), g/w/l en internet 50 euro, telefoon 25 euro (zakelijk), kleding 50 euro, horeca 75/100 euro. Sparen: 500 euro. Elk kwartaal 1.000 euro naar beleggingsrekening. Laatste grote aankoop: Schilderij van eerste merrie en veulen, op bestelling 1.000 euro