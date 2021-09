Eindelijk, het mag weer - het amateurvoetbal is terug

Trainen kon al langer, de meeste spelers hebben een paar wedstrijdjes voor de beker in de benen. Maar dit weekend gaat het echt beginnen. Na anderhalf jaar waarin het amateurvoetbal op een korte onderbreking na vrijwel volledig stil heeft gelegen vanwege corona, beginnen zaterdag en zondag in totaal ruim 60.000 teams bij een kleine 3.000 verenigingen in heel Nederland aan een nieuw competitieseizoen.

Helemaal vanouds gaat dat nog niet. De ‘anderhalve meter’ geldt weliswaar niet meer, daar zijn coronaregels voor de horeca voor in de plaats gekomen. Die zijn in licht aangepaste vorm óók van toepassing op sportkantines. Dat betekent: kantines opsplitsen in afhaalzones voor iedereen – buiten nuttigen – en zitgedeeltes voor gevaccineerden. En vooral: QR-codes checken.

Niemand is er blij mee. Clubs vrezen vervelende discussies tussen ongevaccineerde leden of bezoekers en vrijwilligers die de controles doen. Sommige verenigingen overwegen professionele beveiligers in te huren, ondanks de kosten. Zoals DCV uit Krimpen aan den IJssel, dat volgens voorzitter Michel Bourguignon binnenkort een aantal beladen streekderby’s speelt. Maar zin om weer te voetballen wint het in de regel van bezwaren tegen de maatregelen. „Wij gaan met afzetlinten aan de slag en checken aan gewoon aan de deur”, zegt Bourguignon.

De gevreesde kaalslag onder amateurverenigingen is tijdens de coronaperiode uitgebleven. Volgens voetbalbond KNVB is geen enkele club failliet gegaan, dankzij steun van de overheid, sponsorinkomsten, clubacties en vooral contributie. Wel hebben veel verenigingen verder ingeteerd op hun reserves. Clubs die toch al krap bij kas zaten, verkeren nu in zwaar weer.

Naast financiële tekorten hebben amateurverenigingen vooral last van een schreeuwend gebrek aan vrijwilligers. DCV uit Krimpen kan er zo nog dertig gebruiken, zegt Monica Snoei, die zelf al jaren actief is binnen de club. „Tijdens de pandemie zijn mensen andere dingen gaan doen”, zegt ze.

Verder laat corona vooral emotionele sporen na binnen de clubs, blijkt uit de verhalen van leden door het hele land. En iedereen is dolblij dat ze na anderhalf jaar ein–de–lijk weer mogen.

Paul de Weerd (62)

‘We hebben een nieuwe fietsenstalling gemaakt’

Paul de Weerd. Foto Dieuwertje Bravenboer

Paul de Weerd (62) speelt in het veteranenteam van V.V. Heerde.

„Corona heeft er flink ingehakt in het dorp – en ook op de club. Twee seniorenteams zijn ermee opgehouden. Gelukkig konden we een paar spelers overnemen, want ik was bang dat ons team ook uit elkaar zou vallen. We zagen elkaar niet, mensen gingen andere dingen doen. We hebben wel een groepsapp, maar ook dat verwaterde tijdens corona.

„Voor mij viel er de voorbije anderhalf jaar veel weg. Ik loop hier al vanaf mijn zesde rond, ben iedere donderdagavond op de club. Vroeger installeerde ik telefoonaansluitingen voor KPN, maar ik zit al een paar jaar thuis. Sindsdien verzorg ik onder meer het kunstgrasveld. Korrels goed leggen, dat doe ik één dag in de week. Als onderhoudsploeg zijn we gelukkig wel doorgegaan tijdens de lockdown. Er is altijd wat te doen. We hebben een nieuwe fietsenstalling gemaakt. Likje verf hier, likje verf daar.

„Vorige week speelden we voor de beker en zijn we een minuut stil geweest voor Harry, onze teamgenoot. Hij overleed een klein jaar geleden aan ALS, dit was het eerste moment dat we hem konden herdenken. Zijn zoon deed de aftrap, in de 23ste minuut zongen we You’ll never walk alone en hebben we voor Harry geapplaudisseerd. 23 was zijn nummer.

„Zondag spelen we uit, tegen Real Dronten. Ik vind het geweldig dat het weer gaat beginnen. Ooit was ik spits in het eerste elftal, in de loop der jaren ben ik steeds verder naar achteren gegaan. Nu speel ik rechtsback. Zo lang ik nog iets voor het team kan betekenen, ga ik door.”