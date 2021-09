Een knipoog naar rechts Duitsland

Zaterdagavond, een pompstation in de binnenstad van Idar-Oberstein in Rijnland-Palts. Een 49-jarige man zet twee sixpacks op de toonbank. De 20-jarige kassamedewerker, die een bijbaantje bij het tankstation heeft om zijn rijbewijs te bekostigen, wijst de man op de mondkapjesplicht die in Duitsland nog in alle publieke binnenruimtes geldt. De man heeft geen mondkapje, loopt weg en maakt een dreigend gebaar. Even later, rond negen uur, is hij terug, nu met een mondkapje dat aan zijn oor bungelt of onder zijn kin. Opnieuw zet hij een sixpack bier op de toonbank, opnieuw wijst de pompbediende hem op de mondkapjesplicht. De man haalt een pistool uit zijn zak en schiet de jonge man dood met een kogel in het hoofd.

Daags na de moord leggen mensen bloemen en kaarsen en knuffels op de stoep voor het Aral-tankstation in Idar-Oberstein. Journalisten interviewen kennissen en omwonenden over wat voor een jongen de twintigjarige Alex was, „liefdevol”, „behulpzaam”. Op Twitter is de hashtag #RIPAlex trending.

In Berlijn, 700 kilometer verderop, in een Aral-tankstation aan een drukke weg, komen twee twintigers achter hun kassa en glazen ruit vandaan om koffie te drinken aan een statafel. „Nee, bang ben ik niet”, zegt de jonge man, „hooguit maak ik me zorgen om mijn collega’s.” „Bizar wat er gebeurd is”, zegt de jonge vrouw.

Als vuil behandeld

Hun baas wil niet dat ze met hun namen in de krant komen. „Wij, mensen die in tankstations werken, worden als vuil behandeld. Er is zoveel agressie. En dan komt daar nog eens een onbetaalbare benzinerekening bovenop.” De ander: „De moordenaar is doorgedraaid vanwege de lockdown, hoorde ik.”

Gedurende het gesprek rekent een derde medewerker af met de binnendruppelende klanten. Velen moet hij wijzen op de mondkapjesplicht. „We zijn verplicht om mensen eraan te houden”, legt de jonge vrouw uit. Een jongen in voetbaltenue heeft geen mondkapje op, de kassamedewerker stuurt hem naar buiten om het uit zijn auto te halen. Een andere man komt binnen, en wordt gewezen op het ontbrekende mondkapje. Hij protesteert: „Ik wil alleen maar even naar de wc”. Weer een man komt binnen zonder kapje, bestelt koffie en rekent een tank af. „Ik heb geen mondkapje. Ik ben een Querdenker!”, zegt hij grijnzend naar de pauzerende medewerkers en de verslaggever, en roert in zijn koffie. „Dat wat met die collega in Idar is gebeurd”, zegt de twintiger uit Berlijn, „had ons allemaal kunnen overkomen.”

‘Volksverraders’

De confrontatie die voor de pompmedewerkers dagelijkse realiteit is, en die in Idar-Oberstein gruwelijk escaleerde, krijgt in Duitsland een week voor de Bondsdagverkiezingen politieke lading. De moord door een zogenaamde ‘Querdenker’, zoals de critici van coronamaatregelen in Duitsland zich noemen, op een jonge student die op de door de regering ingevoerde regels wees, wist alle grijstinten tussen voor- en tegenstanders van de coronapolitiek uit.

Aan de uiterst rechtse kant van het politieke spectrum wordt de moord geïnterpreteerd als een reactie op te strenge coronamaatregelen. Een lid van de rechts-populistische AfD in het Berlijnse Huis van Afgevaardigden schreef in een tweet die inmiddels is verwijderd dat de „regering met overtrokken maatregelen […] agressie wekt” en dat de „verantwoordelijken in het Kanzleramt en in het kabinet” zitten.

Leden van de SPD en de liberale FDP houden juist de AfD verantwoordelijk voor de radicalisering van de Querdenker. AfD-politici hebben nauw contact met een aantal boegbeelden van de Querdenker, en komen regelmatig handen schudden en solidariteit betonen op coronaprotesten.

Een deel van de coronacritici beweegt zich ook in extreem-rechtse kringen. In die hoek worden de bedenkers van de coronapolitiek, virologen en politici, neergezet als ‘volksverraders’. In hun kanalen op Telegram wordt soms weinig omfloerst opgeroepen tot moord op de verantwoordelijken. En net als bij de ‘dwarsdenkers’ spreekt de extreme vleugel van de AfD van een ‘dictatuur’ waarin verzet geoorloofd of zelfs een burgerplicht is.

Krampachtig

Vanwege die nabijheid van extreem-rechts ligt de omgang met Querdenkers in Duitsland gevoelig. De meeste politici nemen grif afstand van de beweging. Maar de angst om ermee geassocieerd te worden heeft ook iets krampachtigs, en drukt iedereen met kritiek op de coronamaatregelen al snel in een hoek die ‘fout’ is.

Op maandag, de dag dat de politie de motieven van de dader naar buiten bracht, publiceerde de CDU toevallig een campagnefilmpje van lijsttrekker Armin Laschet. Het gaat over het belang van dialoog, de christen-democraten lijken er een brug mee te willen slaan naar sceptische burgers. „Niet altijd alles beter weten”, klinkt het van de voice-over, „ook soms om raad vragen”. In beeld komt viroloog Christian Drosten, een van de belangrijkste adviseurs van de Duitse regering tijdens de coronacrisis. Vervolgens gaat het over „in gesprek gaan met degenen die een kritische houding hebben”. Te zien is een bekende ‘Querdenker’ die op een verkiezingsbijeenkomst van Laschet onder het afzetlint door duikt om op enigszins agressieve wijze een vraag te stellen aan de CDU-kandiaat.

Laschet presenteerde zich de afgelopen maanden graag als een verbinder. „Polariseren is makkelijk,” zei hij in een toespraak in januari. „Een samenleving bij elkaar houden en samenbrengen: dat is hard werken.”

Het CDU-campagnespotje viel niet goed bij critici van Laschet. Prominente leden van de SPD, de sociaaldemocraten die aan kop liggen in de peilingen, vinden dat Laschet te amicaal omgaat met coronaontkenners. De man die in het spotje met Laschet wil praten is Thomas Brauner, die ook banden heeft met de extreem-rechtse scene en die de Duitse coronapolitiek een „holocaust 2.0” heeft genoemd.

In gevangenispak

Met het spotje zou Laschet de coronaontkenners vergoelijken, hun radicaliteit onderschatten, of hen zelfs voor zich willen winnen. De viroloog in het filmpje, Christian Drosten, is op protestborden bij coronademonstraties vaak afgebeeld in een gevangenispak, met de tekst „sluit hem op” eronder. Dit zijn niet zomaar mensen met een ‘kritische houding’, vinden de critici, een dialoog met hen verspreidt het gedachtegoed van de Querdenker dat kan uitmonden in geweld. In Duitsland wordt het effect van woorden niet snel onderschat. De links georiënteerde krant Die Tageszeitung schreef in een commentaar dat Laschet met zijn toenaderingspoging tot Brauner en co „knipoogt naar rechtsbuiten”. „Laschet maakt de richting van de CDU op deze laatste meters [van de campagne] duidelijk. Daarmee keert hij niet alleen linkse partijen de rug toe, maar ook de slachtoffers van extreem-rechts geweld”, aldus de krant.

Brandmuur naar rechts

Hoe degelijk de thema’s in de Duitse verkiezingsprogramma’s dan ook mogen zijn - minimumloon, belastingpolitiek, beter internet: de partijen positioneren zich in grote mate ten opzichte van de politieke uitersten.

De verkiezingsuitslag op zondag ligt nog open. Volgens de peilingen lijkt de SPD te gaan winnen, maar de CDU ligt maar heel weinig achter. Er zijn dus ook veel coalities denkbaar. Alleen de AfD, die op 11 procent van de stemmen lijkt uit te komen, wordt door alle partijen uitgesloten. Politici spreken steevast van de ‘brandmuur naar rechts’, het cordon sanitaire: met de AfD wordt niet samengewerkt.

Als je de SPD kiest, zo klinkt het offensief van de CDU, krijg je Die Linke er gratis bij

Voor Laschets CDU is die brandmuur niet zo onwrikbaar als die klinkt. Laschets voorganger in het CDU-voorzitterschap, Annegret Kramp-Karrenbauer, moest in februari 2020 haar vertrek aankondigen omdat de CDU in Thüringen voor samenwerking met de AfD had gestemd. Eveneens in Thüringen staat de voormalige chef van de binnenlandse veiligheidsdiensten Hans-Georg Maassen kandidaat voor de CDU, die qua opvattingen meer bij de AfD past en vindt dat de partij onder Merkel veel te progressief is geworden.

Dat Laschet Maassen in zijn partij duldt, en nu ook een dialoog met types als coronaontkenner Thomas Brauner bepleit, vinden critici genoeg om over Laschet te oordelen dat hij „knipoogt naar rechtsbuiten”. Andersom is de amechtige campagne van de christen-democraten er in de laatste tijd op gericht om de voorbijstrevende sociaal-democraten af te schilderen als een links ‘gevaar’, en als ‘eco-socialisten’. Als je de SPD kiest, zo klinkt het offensief van de CDU, krijg je de socialistische Die Linke er gratis bij – dat terwijl het waarschijnlijker is dat de SPD een coalitie zal proberen te vormen met de liberale FDP en de Groenen.

Dubieuzer nog is de bewering dat een stem op Scholz en zijn SPD een stem op een „Trojaans paard” is, zoals de CDU-voorzitter in Thüringen onlangs zei, waarmee je de linkse SPD-achterban binnenhaalt. De SPD heeft zich de laatste jaren, meestal aan de zijde van de CDU, gemanifesteerd als een logge middle-of-the-road-partij zonder enige revolutionaire neiging. Het beeld dat de gematigde lijsttrekker Scholz een dekmantel is voor een veel radicaler programma, riekt naar een complottheorie, en is ook een terugkerend motief bij uiterst rechts. Het extreem-rechtse blad Compact stelde onlangs zelfs dat Scholz „een Trojaans paard zou kunnen zijn, dat een weg baant voor de erfgenamen van de SED [de regeringspartij in de DDR, red.] naar de kabinetstafel.”

Zo bepaalt de al dan niet imaginaire angst voor de politieke uitersten de Duitse verkiezingsstrijd.