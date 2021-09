Cijfers VDL tonen impact materiaaltekort

Vechten om partijen staal, voorraden die oplopen omdat producten niet afgemaakt kunnen worden, autofabriek Nedcar die ruim een maand gesloten was: de presentatie van de halfjaarcijfers van industrieconcern VDL gaf vrijdag een somber inkijkje in de impact van de materiaal- en onderdelentekorten op de industrie.

Op het eerste gezicht presenteerde topman Willem van der Leegte geen slechte cijfers. De omzet van het Eindhovense familiebedrijf (15.500 werknemers) kwam in het eerste half jaar van 2021 uit op 2,5 miljard euro. Dat is ver boven de dramatische eerste helft van coronajaar 2020 (2 miljard euro) en al in de buurt van de 2,9 miljard van 2019.

Maar van opgewektheid is bij VDL geen sprake. De cijfers hadden nog veel beter uit kunnen pakken als er wereldwijd niet zo’n grote schaarste aan onderdelen en grondstoffen zou zijn. De bedrijfsvoering van veel van de ongeveer honderd werkmaatschappijen verloopt moeizaam. Chiptekorten legden de Limburgse autofabriek Nedcar (4.000 werknemers) dit jaar al ruim dertig dagen plat. „Maar er is tekort aan alles”, zei Van der Leegte. „Glas, hout, staal, kunststof.”

Het is echt speuren naar beschikbare partijen, aldus Van der Leegte. „Een leverancier belde ’s ochtends en zei: we hebben een partij staal voor jullie. Nou, dat moesten we even afstemmen met klanten.” Een paar uur later belde VDL terug – en toen was de partij toch weg. „Er gebeuren hele rare dingen.”

Met kleine hoeveelheden grondstoffen probeert VDL wel dezelfde hoeveelheden klanten te bedienen, waardoor productielijnen relatief vaak omgebouwd moeten worden. Dat betekent dat produceren relatief veel geld kost, aldus Van der Leegte. En dan zitten de klanten nog niet eens altijd op de producten te wachten: die krijgen andere onderdelen voor hún eindproducten vaak niet geleverd. „Wij zeggen dan: het komt nu je kant op. ‘Nee’, zegt die klant vervolgens.” Het gevolg: oplopende voorraden.

De winst kwam in het eerste half jaar uit op 69 miljoen euro. Van der Leegte verwacht dat het komende kwartaal de impact van de tekorten nog groter is. Voor het gehele jaar hoopt hij wel 5 miljard euro omzet te halen (5,8 miljard in 2019): het laatste kwartaal is traditioneel wat sterker bij VDL.

Lage vraag touringcars

In theorie heeft VDL over de afgelopen zes maanden nog recht op zo’n 36 miljoen euro aan NOW-steun, maakte het bedrijf vrijdag bekend. Dit omdat bij sommige werkmaatschappijen het omzetverlies ten opzichte van 2019 nog altijd fors is. Met name de divisie die bussen maakt, kampt nog altijd met een lage vraag. „De touringcarsector is één van de hardst getroffen sectoren van de coronacrisis, misschien nog wel meer dan de evenementen”, zei Van der Leegte.

Toch gaat het bedrijf niet gebruikmaken van de volledige 36 miljoen. Bij werkmaatschappijen die ondanks het omzetverlies winst hebben gemaakt, wordt het aangevraagde geld teruggestort. Om hoeveel dat gaat, maakt het concern niet bekend. In 2020 maakte VDL een winst van rond de 100 miljoen euro, terwijl het ongeveer evenveel geld aan NOW-steun ontving.

Vrijdag was het ook de eerste keer dat topman Van der Leegte zich uitliet over de eerder dit jaar mislukte vijandige overname van elektronicabedrijf Neways. VDL wilde de Brabantse producent van printplaten voor de zomer van de beurs halen, maar kreeg geen steun van de directie en werd uiteindelijk afgetroefd door de Twentse investeerder Bernard ten Doeschot.

Van der Leegte benadrukte dat 70 procent van de aandeelhouders akkoord al snel akkoord was met het bod van 13 euro per aandeel. Toen Ten Doeschot daar mét steun van de directie overheen ging, had VDL volgens de topman geen behoefte daar in mee te gaan. „Wij vonden 13 euro fair.” Dat je dan verliest, „heb je te accepteren”. Of VDL het bestaande belang van 27 procent in Neways aan Ten Doeschot gaat verkopen, zei Van der Leegte in oktober bekend te gaan maken.