China verklaart handel met cryptovaluta illegaal

De Chinese centrale bank heeft vrijdag alle cryptotransacties in en naar het land illegaal verklaard. Dat deed de People’s Bank of China (PBOC) samen met negen andere overheidsinstanties in een gezamenlijke verklaring, melden internationale persbureaus. De Chinese overheid stelt dat de munten slecht zijn voor de economie en dat ze bovendien cybercriminaliteit in de hand werken. De aankondiging lijkt een koersdaling teweeg te brengen bij de digitale munten; zo daalde de bitcoin vrijdagmiddag met 5 procent.

In de verklaring stellen de overheidsinstanties dat ze nauw gaan samenwerken in het uitbannen van cryptovaluta. De PBOC staat het voortaan niet meer toe dat financiële instellingen, betalingsverwerkers en internetbedrijven cryptovaluta als betaalmiddel accepteren. Dat geldt niet alleen binnen China; transacties van buitenlandse bedrijven naar China mogen ook niet meer worden voldaan met de digitale munten. Tegen overtredingen zal „resoluut worden opgetreden”. Het is onduidelijk wat voor een straf overtreders staat te wachten.

De verklaring is een volgende stap in een overheidsbeleid tegen cryptovaluta dat de Chinese overheid al langer voert. In 2013 mochten Chinese banken al geen cryptotransacties meer verwerken, maar de digitale munten bleven in de daaropvolgende jaren in de omloop. In mei dit jaar waarschuwde de PBOC opnieuw dat financiële instellingen cryptovaluta niet dienen te accepteren. Mede door die waarschuwing daalde de waarde van verschillende cryptomunten ook toen flink. De bitcoin zakte destijds met bijna een derde, bij ethereum was dat een kwart.