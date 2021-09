Als ‘bendes’ met stepjes en longboards begeven ze zich door de straten van onze wijk, groepjes jongens tussen de 8 en 11 jaar oud. Ik loop enige tijd achter zo’n druk steppende groep. Ik ben toch wel benieuwd wat er in hun belevingswereld omgaat. Tot ik een zin opvang, dan weet ik genoeg: „Maar wat als de tandenfee nou helemaal niet bestaat?”

