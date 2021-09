Een zeenetel drijft voorbij en gaat bijna op in de planten erboven. De schoonheid van de spons-achtige tentakels is verraderlijk. Deze zitten vol met netelcellen, waaruit giftige harpoentjes een prooi doorboren en verlammen. De foto, genomen in de Baai van Monterey, Californië, is genomineerd in de publiekscategorie.

Foto Maxwell Hohn / Ocean Photography Awards