Als klimaatbeleid wél pijn doet

Nee, hoor, u mag gewoon blijven barbecueën! En we gaan ook niet zeggen dat u minder vlees zou moeten eten. Of wellicht wat minder moet vliegen. Want klimaatbeleid moet wel leuk blijven. We hoeven onze manier van leven echt niet te veranderen. Nee joh, doe niet zo zuur. Misschien moeten we wat potten en pannen vervangen, omdat we niet meer op gas koken straks. Maar dat kunnen we!

Als politici ergens bang van worden, dan is het klimaatbeleid dat burgers pijn doet. En dus klinken voortdurend geruststellende woorden: ja, we gaan grootse dingen doen, nee, u merkt er niks naars van. Het allerliefst maken politici van klimaatbeleid een win-winverhaal. We kunnen bij de Olympische Spelen van het klimaat nummer 1 worden, glunderde Mark Rutte (VVD) deze zomer. Rutte is dol op groene industriepolitiek, want dat levert banen en geld op, hoopt hij. Zo’n win-win klinkt er ook over huizen: als mensen die isoleren of overgaan op zonne-energie, houden ze geld over. Het is één groot, groen feest.

Een half miljoen huishoudens leeft nu in energiearmoede, vooral buiten de Randstad

Het is begrijpelijk dat politici mensen niet op stang willen jagen met donderpreken over vliegen en worst braden. Maar het vrolijke verhaal is een riskante strategie. Want het wekt woede op als klimaatbeleid wél pijn blijkt te doen. En het is de vraag of het waar te maken is. Zo plaatsen sommige economen vraagtekens bij de hoop dat klimaatbeleid banen oplevert. Misschien komen die banen er niet.

Nu de energieprijzen in Europa stijgen, zie je de vrees politici dan ook direct bij de keel grijpen (ook al wordt de link met klimaatbeleid bediscussieerd). Met de protesten van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk nog vers in het geheugen trekken regeringen nu snel de portemonnee. De belasting op de energierekening gaat omlaag, besloot de Tweede Kamer donderdag.

De kwestie is volgens mij niet zozeer dat klimaatbeleid pijn gaat doen. Dat lijkt me behoorlijk onvermijdelijk, zeker tijdens de overgangsperiode naar een klimaatvriendelijke economie. Er zullen verliezers zijn. De kwestie lijkt me bij wíé het pijn doet. Want tot nu toe pakt klimaatbeleid vaak ongelijk uit. De rijke Tesla-rijder vangt veel klimaatsubsidie, terwijl arme huishoudens lijden onder energiearmoede.

TNO schetste het deze week heel precies. Op dit moment leeft een half miljoen huishoudens in energiearmoede, vooral buiten de Randstad. Ze hebben een laag inkomen en door een slecht geïsoleerd huis hoge energiekosten. Elke stijging raakt hen hard. Er dreigt meer: bijna vier miljoen huishoudens hebben een slecht geïsoleerd huis en kunnen daar zelf weinig aan doen. Ze zijn afhankelijk van de verhuurder of hebben te weinig geld om hun eigen huis op te knappen. Kleine subsidies en hogere energiebelasting helpen deze groep niet om te verduurzamen, aldus TNO, maar kunnen wel voor financiële problemen zorgen. Hier is dus beter beleid nodig.

Kamerlid Pieter Omtzigt betoogde deze week dat armoede in de statistieken moeilijk te zien is. Dat geldt voor de kosten van klimaatbeleid misschien nog wel meer. Hoe klimaatbeleid je raakt, ligt ook aan waar je woont. In een regio waar openbaar vervoer schaars is, komt rekeningrijden harder aan dan in de Randstad. Daarom pleit TNO voor gerichte hulp: isoleer eerst sociale huurhuizen in de wijken waar energiearmoede heerst.

Temidden van de grootse klimaatplannen die nu klinken in Den Haag, is de komende jaren vooral goed zicht nodig op de mensen die klem komen te zitten.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

