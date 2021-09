Acht jaar celstraf voor diefstal schilderijen Van Gogh en Hals

Een 59-jarige man uit Baarn is vrijdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot acht jaar celstraf voor een kunstroof. Nils M. ontvreemde vorig jaar een schilderij van Vincent van Gogh uit het Singer Museum in Laren en een schilderij van Frans Hals uit museum Hofje van Aerden in Leerdam. Beide kunstwerken zijn nog altijd niet terecht. Het vonnis is gelijk aan de eis van justitie.

Het gaat om de kunstwerken Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh uit 1884 en Twee lachende jongens van Hals uit 1626. Deze schilderijen zijn onderdeel van het nationale culturele erfgoed, aldus de rechtbank, en zijn van belang voor huidige en toekomstige generaties. De diefstallen hebben niet alleen de musea „voor enorme bedragen” benadeeld, maar ook de samenleving. Bezoekers kunnen de schilderijen namelijk niet meer komen bekijken.

Bovendien is M. volgens de rechtbank een „onverbeterlijke en berekenende crimineel”, waardoor deze een maximale straf op zijn plaats vindt. Naast de celstraf moet hij zo’n 9 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het schilderij van Frans Hals. Voor het andere schilderij was geen schadevergoeding geëist, het is onduidelijk waarom niet.

Dna

De eerste roof dateert van 30 maart 2020. Op camerabeelden is te zien dat een man rond kwart over drie ’s nachts het Singer Museum binnendringt door met een hamer meerdere ruiten te vernielen. Na de diefstal sprong hij op een scooter met een vermoedelijke handlanger. Bij het museum zijn delen van de lijst teruggevonden, met daarop dna-sporen die later van M. bleken te zijn. De tweede persoon is nooit getraceerd.

Enkele maanden later, op 26 augustus, werd het schilderij van Hals gestolen uit museum Hofje van Aerden. Net als bij de kunstroof in Laren is op beelden te zien dat twee mannen na de inbraak wegrijden op een scooter. Ook bij deze roof is dna van de 59-jarige aangetroffen, en is de identiteit van de tweede man onduidelijk.

De man uit Baarn ontkent dat hij iets met de diefstallen te maken heeft. Daar gaat de rechtbank niet in mee, onder meer omdat M. niet kan verklaren hoe zijn dna terecht is gekomen bij de twee musea. Bovendien zijn er volgens de rechtbank sterke overeenkomsten tussen beide kunstroven.