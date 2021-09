7 jaar cel voor Groningse dansleraar die leerlingen seksueel misbruikte

De voormalig dansschoolhouder Khalid A. is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor het seksueel misbruiken van leerlingen, stagiairs en docenten in zijn dansschool. De rechtbank van Groningen acht het bewezen dat de 38-jarige dansleraar dertien slachtoffers, van wie het merendeel minderjarig, heeft verkracht dan wel aangerand. De celstraf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het misbruik begon in 2015 en duurde voort tot 2020. De praktijken vonden meestal plaats tijdens één-op-één stretch- en massagesessies, waarbij hij slachtoffers in een houding bracht waarin zij zich volgens de rechtbank „nog maar moeilijk konden verweren”. Vervolgens dwong de dansleraar de meisjes en vrouwen tot allerlei seksuele handelingen. Hij maakte misbruik van zijn machtspositie binnen de school en van de ambities van leerlingen om verder te komen in de danswereld.

Volgens de rechtbank maakte A. een „onaanvaardbare inbreuk” op de „lichamelijke en geestelijke integriteit” van de slachtoffers. In het bepalen van de strafhoogte is meegenomen dat de dansleraar niet heeft laten blijken dat hij snapt dat zijn gedrag verwerpelijk was. Als A. zijn straf heeft uitgezeten, mag hij vijf jaar lang niet meer aan het werk als dansleraar. Ook mag hij geen contact meer zoeken met zijn slachtoffers. De dansschool die A. sinds 2004 runde en zo’n 450 leerlingen telde, is inmiddels gesloten.