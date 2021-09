Voorzitter FrieslandCampina stapt op na drie maanden

De voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, Erwin Wunnekink, stapt amper drie maanden na zijn benoeming alweer op. Wunnekink stopt bovendien bij de raad van commissarissen van het bedrijf. Dit maakte Wunnekink deze woensdag bekend tijdens de Centrale Vergadering Districtsraden.

Wunnekinks vertrek is opvallend, omdat eerder deze maand Frans van den Hurk ook al stopte als bestuurslid bij het zuivelbedrijf. Van den Hurk stopte omdat hij zich te weinig herkende in het beleid van het bedrijf.

De precieze reden van vertrek maakt Wunnekink niet bekend, maar in een korte uitleg die is gepubliceerd op de website van FrieslandCampina laat de voormalig voorzitter doorschemeren dat het onrustig is binnen het bedrijf. „Er is veel onrust in onze coöperatie en in de sector. Juist in deze tijd hebben we eenheid en daadkracht nodig. Ik wil met mijn vertrek bijdragen aan de verbetering van het draagvlak en herstel van vertrouwen in het bestuur.” Op welke onrust hij doelt, legt hij verder niet uit. Wunnekink volgde medio juni dit jaar Frans Keurentjes op. Keurentjes was bijna vijf jaar voorzitter van het bestuur van FrieslandCampina.

2020 was een slecht jaar voor FrieslandCampina, een van de grootste zuivelproducenten ter wereld. De winst daalde dat jaar met bijna driekwart naar 79 miljoen euro. De omzet lag ruim 1 procent lager: 11,1 miljard euro.